Concurso TJ RS Juiz 2020 abre matrículas com 45 vagas e salário de R$ 25.851,96!

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul abriu as inscrições do edital de concurso público (Concurso TJ RS 2019/2020) para o cargo de Juiz Substituto. De acordo com o documento publicado, são oferecidas 45 vagas, sendo 5% reservadas para pessoas com deficiência e 20% destinadas a candidatos negros.

A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS) tem a responsabilidade do certame.

Para concorrer a uma das vagas de Juiz Substituto, o candidato deverá ter Bacharel em Direito devidamente registrado, além de ter exercido atividade jurídica por, no mínimo, 3 anos contados a partir da obtenção do grau de bacharel. O salário inicial do Juiz Substituto do TJ-RS chega a R$ 25.851,96.

Inscrição Concurso TJ RS 2019/2020 – Juiz Substituto

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 07 de janeiro de 2020 e 23 horas e 59 minutos do dia 05 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (http://portalfaurgs.com.br/concursos). A taxa de inscrição vai custar R$258,00.

Etapas e Provas

O concurso TJ-RS 2019/2020 para Juiz Substituto vai contar com prova objetiva, prova escrita (discursiva e prática de sentença), investigação social, prova oral e prova de títulos.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 29 de março de 2020, enquanto a prova escrita vai acontecer na data provável de 26, 27 e 28 de junho de 2020.

A prova objetiva contará com 100 questões agrupadas por blocos, com peso de 10 pontos.

BLOCO 1: Língua Portuguesa, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente – 40 questões – valendo 4 pontos;

BLOCO 2: Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Eleitoral – 30 questões – valendo 3 pontos;

BLOCO 3: Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Ambiental e Direito Administrativo – 30 questões – valendo 3 pontos.

A prova objetiva do concurso será apicada no dia 29 de março, com duração de cinco horas. O gabarito oficial tem o prazo de até 01 de abril de 2020 para ser divulgado no Diário da Justiça Eletrônico e nos sites do órgão e organizadora.

A validade do concurso será de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez a critério do Tribunal de Justiça.

Informações gerais sobre o concurso