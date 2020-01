Concurso TRF 3ª Região 2019: divulgado resultado preliminar da prova objetiva e discursiva

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que compreende os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, aplicou no domingo, 1º de dezembro, as provas do edital de concurso público (Edital Concurso TRF 3ª Região 2019). De acordo com o documento publicado, as oportunidades são destinadas aos cargos de Técnico e Analista Judiciário.

O resultado preliminar das provas objetivas e discursivas do concurso TRF-3 já podem ser consultados – clique aqui e veja.

O certame para área de apoio, com oferta de técnicos e analistas, teve a estatística de inscritos divulgada. O certame recebeu, ao todo, 77.876 inscritos, quantitativo que foram convocados para as provas objetivas.

Inscritos em Campo Grande

Técnico judiciário – Área administrativa: 6.657 inscritos

Inscritos em São Paulo

Analista judiciário – Área judiciária: 26.757

Analista judiciário – Área informática: 1.648

Técnico judiciário – Área administrativa: 41.581

Técnico judiciário – Área informática: 1.233

O edital do concurso TRF-3 conta com 09 vagas, além de cadastro reserva. A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame. As vagas estão distribuídas conforme lotação dos aprovados:

TRF-3 Sede

Cargo Escolaridade Vagas Técnico Judiciário – Área Administrativa Nível Médio 1+CR Técnico Judiciária – Área Apoio Especializado – Informática Nível Médio 1+CR Analista Judiciário – Área Judiciária Nível Superior 1+CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Informática Nível Superior 1+CR

Seção Judiciária de São Paulo (Capital e Interior)

Cargo Escolaridade Vagas Técnico Judiciário – Área Administrativa Nível Médio 2+CR Analista Judiciário – Área Judiciária Nível Superior 2+CR

Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul

Cargo Escolaridade Vagas Técnico Judiciário – Área Administrativa Nível Médio 1+CR

Salários e Benefícios

De acordo com o edital do concurso TRF-3, o salário dos servidores do TRF é composto pelo vencimento básico e Gratificação de Atividade Judiciária de 108% (GAJ). Além disso, outras gratificações podem ser adicionadas ao vencimento. Veja os valores:

Cargo Inicial Final Analista Judiciário (vencimento básico + GAJ) R$ 12.455,30 R$ 18.701,52 Técnico Judiciário (vencimento básico + GAJ) R$ 7.591,37 R$ 11.398,39

Além dos salários, os profissionais contarão com:

Auxílio alimentação: R$ 910,08

Assistência pré-escolar: R$ 719,62

Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

Auxílio-transporte

Inscrição Concurso TRF-3ª Região 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso TRF-3ª Região 2019 puderam se inscrever entre 12 de setembro e 02 de outubro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (https://www.concursosfcc.com.br). A taxa de inscrição custou R$85,00 para Técnico e R$95,00 para Analista.

Etapas e Provas do Concurso TRF-3ª Região 2019

O concurso vai contar com uma prova objetiva com 60 questões para os dois cargos envolvendo conhecimentos nas áreas de Conhecimentos Gerais (20 questões) – Português, Raciocínio Lógico-Matemático, Noções dos Direitos das pessoas com Deficiência, Noções de Sustentabilidade, Noções de Governança Corporativa, Noções de Gestão Estratégica, Noções de Direito Administrativo, noções de direito constitucional e Conhecimentos Específicos (40 questões).

As provas objetivas serão aplicadas em São Paulo (SP) para os inscritos na seção judiciária do estado e na cidade de Campo Grande (MS) para os candidatos inscritos na seção judiciária do estado de Mato Grosso do Sul. O exame foi aplicado no dia 1º de dezembro de 2019.

Além disso, haverá uma prova discursiva/estudo de caso para os cargos, com exceção para Técnico Judiciário na área Administrativa, que terá prova discursiva/redação.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 02 de dezembro. O resultado está previsto para ser publicado no dia 31 de janeiro de 2019.

Sobre os cargos

CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO

Área Judiciária – 01: Realizar atividades de nível superior a m de fornecer suporte técnico e administrativo, favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. Compreende o processamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios estatísticos e a análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência. Envolve a indexação de documentos e o atendimento às partes, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade;

Área Apoio Especializado – Especialidade Informática – 02: Realizar atividades de nível superior a m de garantir o adequado processamento automático de informações. Compreende o planejamento, o desenvolvimento, a documentação, a implantação e a manutenção dos sistemas informatizados de processamento de informações. Envolve a definição de estratégias e de novas metodologias a serem utilizadas para processamento, arquivamento e recuperação automática de informações, bem como a emissão de pareceres técnicos, o atendimento aos usuários dos sistemas e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade;

CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO

Área Administrativa – 03: Realizar atividades de nível intermediário a m de fornecer auxílio técnico e administrativo, favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores e o exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da organização. Compreende o processamento de feitos, a redação de minutas, o levantamento de dados para elaboração de relatórios estatísticos, planos, programas, projetos e para a instrução de processos, a pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência, a emissão de pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações e informações em processos. Envolve a distribuição e controle de materiais de consumo e permanente, a elaboração e conferência de cálculos diversos, a digitação, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de documentos e correspondências, a prestação de informações gerais ao público, bem como a manutenção e consulta a bancos de dados e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade;

Área Apoio Especializado – Especialidade Informática – 04: Realizar atividades de nível intermediário a m de garantir a adequada automatização de rotinas, por intermédio do desenvolvimento, codificação, teste, implantação, documentação e manutenção dos programas e sistemas, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Conteúdo Programático

Português: Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e acentuação. Articulação do texto: coesão e coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e transformação de estruturas. Redação;

Raciocínio Lógico-Matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas;

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Inclusão, direitos e garantias legais e constitucionais das pessoas com deficiência (Lei nº 13.146/2015). Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000) e Prioridade de atendimento às pessoas com deficiência (Lei nº 10.048/2000);

Noções de Sustentabilidade: Competências das unidades socioambientais no Poder Judiciário e Plano de Logística Sustentável (Resolução CNJ nº 201/2015). Princípios de sustentabilidade nas licitações (Artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, regulamentado pelo Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações). Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009). Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Conceito de Desenvolvimento Sustentável (Relatório Brundtland). Agenda Ambiental da Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente (A3P). Critérios de sustentabilidade nos procedimentos de contratação de serviços na Administração Pública (Instrução Normativa nº 5/2017). Meio Ambiente (Arts. 170 e 225 da Constituição Federal).

Noções de Governança Corporativa: Gestão por processos. Gestão de riscos. Gestão de projetos. Processos de análise e tomada de decisão. Gerenciamento de crise. Compliance. Conceitos suporte da alta administração, código de conduta, controles internos, treinamento e comunicação;

Noções de Gestão Estratégica: Gestão Estratégica do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº. 198/2014 – ref. ao ciclo 2015-2020). Ferramentas de análise para Gestão e Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. BSC – Balance Score Card, Estratégias, Indicadores de Gestão, Gestão de Projetos e Gestão por Competências.

Validade

A validade do concurso TRF-3 será de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Informações do concurso