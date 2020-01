Concurso UFAPE 2020 abre vagas para Professor Adjunto e Assistente

Edital publicado. A Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 04 vagas de nível superior no cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior nas classes Adjunto e Assistente.

As oportunidades são para as áreas de Letras/Libras Libras-Linguagem e Surdez; Língua Brasileira de Sinais (Libras L); Língua Brasileira de Sinais (Libras); Língua Brasileira de Sinais (Libras I) (1), Geografia/Fundamentos e Metodologia no Ensino de Geografia (1), Projeto e Análise de Algoritmos; Métodos formais; Paradigmas de Linguagens de Programação; Algoritmos e Estrutura de Dados I e II; Introdução à Programação; e áreas afins (1) e Administração Rural; Introdução à Economia e Economia Agrícola (1).

De acordo com o edital, as funções exigem graduação na área de atuação, mais título de mestrado para Professor e doutorado para Professor Adjunto. As remunerações variam entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de janeiro e 29 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da UFRPE. O valor da inscrição oscila entre R$ 130,00 (Professor Assistente) e R$ 190,00 (Professor Adjunto).

PROVAS

O concurso consistirá com prova escrita; prova didática; defesa do plano e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de junho, em locais e horários a serem informados no dia 01 de junho. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 09 de junho a partir das 14h, no site já citado.

EDITAL UFAPE 2020