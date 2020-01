Concurso UFV 2020 abre vagas para Técnicos Administrativos

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) em Minas Gerais, abriu mais um edital (nº 02/2019) de concurso público para preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis técnico e superior na carreira Técnico Administrativa em Educação.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Tecnologia da Informação (3); Técnico em Eletricidade (2); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Herbário (1); e Operador de Luz (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.945,07 a R$ 2.446,96, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação, R$ 321,00 de auxílio saúde, auxílio-transporte, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17 de fevereiro de 2020, no site oficial da Universidade UFV. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível técnico).

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com 35 questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos; prova prática para o cargo de Técnico em Eletricidade; mais prova discursiva para Técnico em Herbário.

As avaliações serão realizadas no dia 28 de abril de 2020 a partir das 08h40min, em locais a serem informados no dia 03 de abril via comprovante de inscrição. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no primeiro dia útil no site www.pgp.ufv.br.

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal de Viçosa.

EDITAL UFV 02/2019 – TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS