Concurso Unipampa RS 2020 abre vagas para Técnicos Administrativos

No Estado do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) abriu um novo edital (nº 486/2019) de concurso público para preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na carreira técnico-administrativa.

As oportunidades são para os cargos de:

–> Médico Psiquiatra (1) – Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Psiquiatria e registro no respectivo Conselho da Classe

–> Técnico de Laboratório/área: Biologia (1) – Curso de Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico Completo na área;

–> Tecnólogo/Gestor Público (1) – Exige ensino Superior Completo em Tecnologia em Gestão Pública;

–> Técnico de Laboratório/área: Mecânica (1) – Curso de Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico Completo na área.

–> Médico Clínico Geral (5) – Pede ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo Conselho da Classe;

–> Arquivista (1) – Exige ensino Superior Completo em Arquivologia.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio alimentação, R$ 321,00 de auxílio pré-escolar, auxílio-saúde e auxílio transporte.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as às 17 horas do dia 07 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 75,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação e conhecimentos específicos.

As avaliações serão realizadas no dia 26 de abril de 2020 na cidade de Bagé, em locais a serem informados no dia 09 de abril. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 27 de abril e os gabaritos definitivos no dia 14 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal do Pampa

: Universidade Federal do Pampa Banca organizadora : (Unipampa)

: (Unipampa) Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Número de vagas : 10

: 10 Remuneração : R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

: R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 Inscrições : 07 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020

: 07 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 75,00 e R$ 120,00

: R$ 75,00 e R$ 120,00 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL UNIPAMPA RS 486/2019