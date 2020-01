Concursos: Como conhecer a banca organizadora influencia no seu resultado

Uma das dicas mais recorrentes de especialistas em concursos públicos pelo Brasil é conhecer a banca organizadora do concurso que você vai se submeter. Mas afinal, porquê saber disso pode te ajudar tanto? Que diferença faz saber ou não sobre a banca que está recaindo o concurso?

Veja a resposta para estas questões do decorrer deste artigo é ainda veja dicas espetaculares para conhecer bem a banca e ter um ótimo desempenho na prova!

O que faz uma banca organizadora?

Uma banca organizadora é o grupo de pessoas responsável por toda a parte prática e de logística da realização de um concurso público. É a banca quem escolhe os locais de prova, as regras a serem seguidas, o conteúdo a ser estudado, o edital, as questões das provas, entre várias outras questões da realização de um certame.

Como a banca organizadora pode te ajudar a se dar bem na prova?

E como conhecer os organizadores pode te ajudar? Simples: as bancas organizadoras geralmente seguem padrões. Algumas focam mais em conhecimento teórico, outras gostam mais de cobras conhecimento prático, outras cobram leis, outras não… o fato é que saber disso pode ser primordial para um bom desempenho pois ajuda a estudar de forma dirigida!

Em outras palavras, conhecer a banca organizadora te permite estudar o que vai realmente cair nas provas, como vai cair e de que forma eles esperam que você responda. E isso faz muita diferença no resultado. No entanto, mesmo sabendo dessa importância ainda fica a dúvida: como conhecer bem uma banca organizadora? Veja a seguir algumas dicas de como realizar essa façanha!

1- Refaça provas antigas

Vasculhe pela internet provas para o cargo que você deseja, anteriores e já realizadas pela mesma banca que está organizando o certame que você irá fazer. Estude com elas! Refaça as questões atentamente pois alguns estilos de perguntas podem ser repetidos na prova que você irá fazer.

2- Analise questões

Quando estiver refazendo as provas anteriores procure analisar em como a prova foi montada. Procure fazer perguntas como:

Qual a frequência de questões de interpretação?

Com que profundidade esse conteúdo está sendo abordado?

Os textos costumam ser longos e difíceis de entender? Com que frequência?

Isso vai te ajudar a estar mais bem preparado mentalmente. Dessa maneira não será surpreendido com um texto quilométrica nem irá se desesperar durante a prova pois você já vai estar acostumado com aquele tipo de questão!

3- Veja pontuação

Algumas bancas organizadoras tem métodos bem específicos para analisar questões e pontuar. Algumas por exemplo preferem pontuar respostar corretas, descontar as incorretas e nulificar as respostas em branco. Ou seja, em algumas bancas organizadoras as vezes é mais em conta deixar uma questão em branco do que simplesmente chutar e errar. Porque o erro será descontado enquanto questões em branco apenas não são pontuadas.