Concursos da Polícia Civil: mais de 10 mil vagas abertas com salários de até R$ 19 mil

Sonha ser um Policial Civil? Então a hora é agora! De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos mais de 10 mil vagas em concursos públicos próximos de serem divulgados. As oportunidades são nos seguintes Estados do país: Rio Grande do Norte, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Goiás, Ceará, São Paulo e Distrito Federal (edital aberto).

Os editais que ainda não foram publicados estão iminentes, com anúncio de autorização no Diário Oficial e também por parte do governador ou secretário local.

Confira a lista completa logo abaixo.

Concursos Abertos

1- Concurso Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PC DF 2019/2020) para o preenchimento de 300 vagas no cargo de Escrivão de Polícia. Do quantitativo de vagas, 225 são para ampla concorrência, 60 são para negros e 15 para pessoas com deficiência (PCD). O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (CEBRASPE) tem a responsabilidade do certame.

Para concorrer a uma das vagas de Escrivão no concurso PC-DF 2019/2020, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O salário será de R$ 8.698,78, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 22 de janeiro de 2020 e 18 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora (http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao). A taxa de inscrição vai custar R$199,00.

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 15 de março de 2020, no turno da tarde. Na data provável de 6 de março de 2020, será publicado no Diário Oficial e divulgado no site da banca, o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

Concurso : Polícia Civil do Distrito Federal

: Polícia Civil do Distrito Federal Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 300

: 300 Remuneração : R$8.698,78

: R$8.698,78 Inscrições : entre 10 horas do dia 22 de janeiro de 2020 e 18 horas do dia 10 de fevereiro de 2020

: entre 10 horas do dia 22 de janeiro de 2020 e 18 horas do dia 10 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$199

: R$199 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Concursos Previstos

1- Concurso Polícia Civil do Mato Grosso (PC MT)

A Polícia Civil do Mato Grosso já prepara abertura de concurso (Concurso Polícia Civil PC/MT) para preencher nada menos que 1.200 vagas para os cargos de Investigador (900) e Escrivão (300). A Secretaria de Segurança Pública informou que o concurso, já autorizado pelo governador, está sendo preparado com todo o cuidado para respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a pasta informou que o processo de abertura do certame já está na gerência de Planejamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Gestão.

Para concorrer a uma das vagas no concurso da Polícia Civil PC-MT o candidato deverá ter nível superior completo. Além disso, será necessário ter carteira de habilitação na categoria ‘B’, ‘C’ ou ‘D’ para concorrer ao cargo de Investigador. O salário deve girar em torno de R$ 4.741,59. Saiba mais sobre o concurso.

2- Concurso Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PC MS)

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul pode divulgar a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PC MS) ainda este ano. A previsão de abertura do certame foi dada pelo Secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD-MS), Carlos Alberto Assis. “Vamos programar a data. Queremos fazer esse ano ainda”, afirmou o secretário Carlos Alberto Assis, após reassumir a SAD-MS.

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado do dia 09 de abril, o decreto que autoriza a realização do certame para os cargos de Perito Criminal, Perito Médico Legista, Perito Papiloscopista e de Agente de Polícia Científica do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (veja abaixo).

O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, já havia anunciado o concurso após sancionar projeto de lei que altera a promoção funcional das carreiras da corporação na última sexta-feira 06 de abril. A expectativa é que o edital seja divulgado para 170 vagas.

“Autorizamos o concurso para suprirmos as demandas de todo o Estado, da Capital e do interior”, disse o chefe do executivo estadual ao assinar o documento. Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, os aprovados neste concurso vão suprir, principalmente, demandas do interior do Estado. “O concurso vai contemplar importantes cidades do interior e atender um anseio de toda a Polícia Civil”. Hoje é uma data a ser comemorada e agradecida. É o Governo apoiando a instituição”, disse.

O Sindicato da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, através do presidente Giancarlo Corrêa Miranda, comemorou o novo certame. “Agradecemos a abertura dessas vagas. Esse concurso estava pendente há mais de 13 anos”, frisou. As vagas serão distribuídas entre os seguintes cargos:

Perito Criminal: 40 vagas

Perito Médico Legista: 40 vagas

Perito Papiloscopista: 40 vagas

Agente de Polícia Científica: 50 vagas

Concurso : Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul

: Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 170

170 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : AUTORIZADO

: AUTORIZADO Saiba mais sobre o concurso.

3- Concurso Polícia Civil do Estado de Alagoas (PC AL)

A expectativa de abertura do edital de concurso da Polícia Civil de Alagoas (Concurso PC AL 2019) é grande. O Governador do Estado, Renan Filho, disse, em evento realizado no dia 04 de fevereiro, que os preparativos para lançar o edital da corporação já foram iniciados. Segundo informações da Agência de Notícia de Alagoas, o documento de abertura já está em fase final de elaboração. Além disso, o governador confirmou o edital para Perícia Oficial.

O quantitativo de vagas que serão ofertadas ainda não foi informado. Para Polícia Civil, estão confirmadas vagas para o cargo de Agente, que requer nível superior em qualquer área, e Delegado, com exigência de nível superior em Direito. A expectativa é que o edital não demore de ser divulgado.

“Segurança Pública se faz, sobretudo, com investimentos em inteligência, com mais presença nas ruas e com mudança de postura. Esse é o nosso trabalho. Fortalecer a Polícia Civil e a Perícia Oficial vai elevar a capacidade investigativa que, a meu ver, é fundamental no sentido de quebrar a roda do crime, que é alimentado sempre pela impunidade”, disse o governador.

O concurso para Polícia Civil de Alagoas vem sendo aguardado desde 2016, quando a Delegacia Geral do órgão solicitou ao Gabinete Civil a abertura do edital. Na época, foram solicitadas 300 vagas, sendo 200 de agente e 20 de delegado, além de outras 80 para escrivão.

Concurso : Polícia Civil do Estado de Alagoas (PC AL)

: Polícia Civil do Estado de Alagoas (PC AL) Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: expectativa de 300 vagas

expectativa de 300 vagas Remuneração : até R$12 mil

: até R$12 mil Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : AUTORIZADO

: AUTORIZADO Saiba mais sobre o concurso.

4- Concurso Polícia Civil do Pará (PC PA)

É grande a expectativa de realização do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (Concurso PC PA 2019). De acordo com informações da Secretaria de Administração do Pará (SEAD), o governo estadual iniciou os procedimentos necessários para a realização de um novo certame para corporação. Além disso, a pasta confirmou editais de concursos para Polícia Militar e Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 18 de novembro, o edital de licitação para contratação da banca organizadora. De acordo com o documento, a abertura das propostas está prevista para o dia 6 de janeiro de 2020, às 9 horas. Durante o processo de licitação, serão analisadas as propostas das empresas interessadas em conduzir o concurso e escolhida a de menor valor.

Após escolher a banca, a próxima etapa será a publicação do edital. Em setembro, a corporação confirmou que o edital será publicado com 1.495 vagas. As vagas serão distribuídas entre os cargos de Delegado (265 vagas), Escrivão (252 vagas), Investigador (818 vagas) e Papiloscopista (160 vagas).

No dia 18 de setembro, em sua página no Facebook, a Polícia Civil-PA deixou uma mensagem aos futuros candidatos: “Alô, concurseiros. Mantenha foco total nos estudos e nos treinos. Já temos o quantitativo de vagas por cargo para o concurso da Polícia Civil do Pará”, disse.

5- Concurso Polícia Civil de Goiás (PC GO)

Escrivão e Agente

O documento de abertura já está em elaboração, confirmou a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSAP) do Estado. O certame foi autorizado no dia 31 de outubro, pelo então vice-governador José Eliton (PSDB). “Anunciamos um concurso a ser realizado para 100 vagas de delegado e para 550 vagas para escrivães e agentes da Polícia Civil, afirmou o vice-governador. Agora, todos os esforços se concentrarão na escolha da empresa organizadora.

No evento, que também contou com a participação do secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP-GO), Ricardo Balestreri, foi anunciada a criação de novas delegacias e um programa de combate ao crime organizado, chamado “Goiás Limpo”, que usará bens e valores apreendidos em operações no aprimoramento da própria corporação. Também foi realizada a formatura de 400 policiais civis já empossados em uma seleção anterior e que estavam se preparando na academia da corporação. Saiba mais sobre o concurso.

6- Concurso da Polícia Civil do Ceará (PC CE)

É grande a expectativa de realização do concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará (Concurso PC CE). No dia 15 de janeiro, o Gabinete do Governador informou que o edital de concurso da corporação será divulgado ainda este ano. O certame está confirmado desde o ano passado, quando foi anunciado pelo governador do Estado, Camilo Santana, durante transmissão ao vivo no Facebook

“Acabei de autorizar a Secretaria de Planejamento do Estado para que a gente possa tomar todas as medidas necessárias para anunciar, lançar, um novo concurso público para Polícia Civil do Estado do Ceará. Eu tenho compromisso, já tenho repetido isso várias vezes, que quero fazer a Polícia Civil do Ceará a melhor Polícia Civil do Brasil. E para isso, a Polícia Civil tinha um dos menores efetivos proporcionalmente aos estados brasileiros. Durante o meu governo já chamei quase 1.300 delegados, escrivães e inspetores”, disse Santana na época da autorização do concurso.

O edital de concurso da PC/CE 2019 será divulgado com 1.496 vagas deve ser divulgado com oportunidades para os cargos de Delegado, Escrivão e Inspetor de Polícia Civil. O concurso para 1.496 vagas foi definido após um estudo feito por técnicos do governo e uma consultoria contratada. “O quantitativo de vagas para cada cargo será divulgado no edital”, disse Camilo.

Concurso : Polícia Civil do Ceará

: Polícia Civil do Ceará Banca organizadora: a definir

a definir Cargos: Delegado, Escrivão e Inspetor

Delegado, Escrivão e Inspetor Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 1.496

1.496 Remuneração : até R$15mil

: até R$15mil Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

7- Concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF)

É grande a expectativa de abertura do edital de concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital Concurso PC DF 2019). Para o cargo de Escrivão, o edital já foi publicado. Agora, resta a abertura de 1.800 vagas no cargo de Agente Policial.

O concurso PC-DF 2019 está confirmado desde o mês de fevereiro, quando o governador Ibaneis Rocha (MDB), durante o evento que marcou o anúncio da proposta de paridade salarial da Polícia Civil do Distrito Federal com a Polícia Federal, anunciou a abertura de 2.100 vagas, sendo 1.800 para Agente Policial e 300 para Escrivão.

A ideia, conforme informou o secretário de Segurança, Anderson Torres, é chamar os aprovados em breve. “Nós temos vagas de papiloscopista, delegados e outros aprovados. Nossa ideia é também nomeá-los nos próximos meses”, disse.

Após o documento de autorização sair no Diário Oficial, o governo deve escolher uma banca organizadora para o concurso.

Concurso : Polícia Civil do Distrito Federal

: Polícia Civil do Distrito Federal Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 2.100 (sendo 1.800 para agente e 300 para Escrivão)

2.100 (sendo 1.800 para agente e 300 para Escrivão) Remuneração : até R$ 8.284,55

: até R$ 8.284,55 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

8- Concurso Polícia Civil (PC RN)

O edital do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Concurso PC RN 2019) foi confirmado pela delegada-geral da corporação, Ana Cláudia Saraiva. De acordo com ela, o edital será publicado este ano. Em vídeo, ela confirmou o quantitativo de 307 vagas para o novo edital, número superior ao que havia sido divulgado anteriormente. O vídeo foi divulgado pela Associação dos Delegados de Polícia Civil-RN (Adepol-RN) no dia 1° de agosto.

Segundo Ana Cláudia, a carreira de agente contará com 240 vagas, cinco a mais que o esperado. Na publicação, a ADEPOL-RN informa que a previsão é que o edital seja publicado até novembro.

O concurso também havia sido confirmado pela governadora do Estado, Fátima Bezerra. O anúncio veio através de uma entrevista ao Jornal do Dia no dia 22 de julho. A chefe do executivo estadual revelou que os preparativos do certame já estão em andamento na Secretaria de Administração e pela comissão formada.

De acordo com Fátima, o novo concurso será realizado até o término de sua gestão. “Vamos realizar o concurso para Polícia Civil na nossa gestão. Inclusive a Secretaria de Administração já está tratando de todos os preparativos. A comissão já foi formada para começar a formatar a questão do concurso. Esta semana ainda vamos entregar um investimento para Polícia Civil de R$ 2 milhões”, disse Fátima.

No início de julho, foi informado que o edital seria publicado em até 90 dias, ou seja, até outubro. A confirmação veio através da Secretaria de Administração do estado (Sead-RN) ao site Folha Dirigida. De acordo com o setor, a aplicação das provas está prevista para acontecer entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

A corporação já trabalha no processo do certame. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, a nova comissão do certame. De acordo com o documento, nove servidores farão parte da comissão. O grupo de trabalho é composto por:

JOSÉ EDIRAN MAGALHÃES TEIXEIRA, matrícula nº. 224.817-4 Subsecretário de Recursos Humanos do Estado/SEARH – Presidente;

MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO, matrícula n°. 160.602-6, SEARH- Membro;

TEREZA CRISTINA MORAIS DOS REIS, matrícula n°. 162.194-7, SEARH – Membro;

LUIS RENATO NOGUEIRA DA ROCHA, matrícula nº. 224.750-0, SEARH – Membro;

ROSETTE VIEIRA DE MENEZES MOTA, matrícula nº. 75243-6, SEARH – Membro;

GILVAN LIRA MARINHO, matrícula nº. 8868-4, SEARH – Membro;

ADSON KEPLER MONTEIRO MAIA, matrícula n°. 157.863-4, Delegado de Polícia Civil – Classe Substituto/SESED/RN – Membro;

HERLANIO PEREIRA CRUZ, matrícula n°. 207.283-1, Delegado de Polícia Civil-1ª Classe/SESED/RN – Membro;

KARLA VIVIANE DE SOUSA RÊGO, matrícula n°. 207.294-7, Delegada de Polícia Civil-1ª Classe/SESED/RN – Membro;

FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO CAVALCANTI MONTANHA LEITE, matrícula n°. 157.845-6, Delegado de Polícia Civil-1ª Classe/SESED/RN – Membro

Concurso : Polícia Civil do Rio Grande do Norte

: Polícia Civil do Rio Grande do Norte Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 307

307 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

9- Concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro (Concurso PC-RJ)

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi autorizada nesta segunda-feira, 11 de novembro, a publicar um novo edital de concurso público (Edital Concurso Polícia Civil PC RJ 2019) para o preenchimento de 864 vagas. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado. As oportunidades serão destinadas para níveis fundamental, médio e superior.

As vagas do concurso PC-RJ 2019 foram autorizadas para os cargos de Delegado (47 vagas); Perito Legista (54 vagas), Inspetor (597 vagas), Investigador (118 vagas), Perito Criminal (20 vagas), Técnico de Necropsia (16 vagas) e Auxiliar de Necropsia (12 vagas).

Em junho, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assinou a portaria autorizativa com 1.000 vagas. Na ocasião, o chefe do executivo estadual revelou distribuição das vagas que trazia como novidade os cargos de investigador e perito criminal.

Segundo informações da assessoria de imprensa da PC-RJ ao site Folha Dirigida, o quantitativo de 864 vagas foi o número de vagas autorizado pelo Conselho de Regime de Recuperação Fiscal (RRF), após estudo prévio das contas do Estado. Hoje, segundo o governo, essa é a oferta que trará o menor impacto orçamentário aos cofres estaduais.

Em contrapartida, a PC-RJ revelou que mais oportunidades poderão ser preenchidas no decorrer do prazo de validade dos concursos Polícia Civil-RJ.

A atual autorização publicada no Diário Oficial do Estado conta com uma redução na maior parte dos cargos, com exceção do inspetor e investigador. Estes, aumentaram de 500 para 597 vagas e de 100 para 118 vagas, respectivamente.

Os processos do concurso chegaram à Casa Civil no dia 04 de novembro. Segundo o setor, os “processos estão em análise, sem prazo para conclusão”. Para o delegado Marcus Vinicius Braga, os passos futuros do concurso serão encaminhar os processos à corporação para os procedimentos finais, tal como a contratação da banca. A expectativa é que tudo isso seja concluído até dezembro, prazo para a publicação dos editais no prazo previsto.

Concurso : Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ)

: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ) Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 1.000

: 1.000 Remuneração : Até R$18.747,95

: Até R$18.747,95 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : AUTORIZADO

: AUTORIZADO Saiba mais sobre o concurso.

10- Concurso da Polícia Civil da Bahia (Concurso PC-BA)

Um novo edital de concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia (Concurso PC BA 2019) será divulgado ainda este ano. No Papo Correria da última terça-feira, 16 de julho, o Governador do Estado, Rui Costa, confirmou, ao responder um seguidor, que o edital da PC-BA 2019 será divulgado no segundo semestre. “Sim, nós teremos concurso este ano, da Polícia Militar, da Polícia Civil, essas duas estão confirmadas. Devemos ter concurso também para Embasa. Em breve publicaremos o edital,” disse Rui.

Em fevereiro, Rui Costa disse que um novo certame seria realizado, já que o último teve o número de aprovados abaixo do número de vagas. Além disso, o governador anunciou concurso para PM-BA.

“Vamos realizar este ano um novo concurso para a Polícia Civil e um novo concurso para a Polícia Militar. Na Polícia Civil, no ano passado, ao concluirmos o concurso, não conseguimos preencher todas as vagas, nem de delegados e nem de agentes. Vamos fazer um novo concurso para que possamos ter um maior número de delegados e atender a um pleito das mulheres da Bahia, um pleito das nossas deputadas que é a ampliação do número de DEAMs em várias regiões do nosso estado”, disse Rui.

Em setembro do ano passado, Rui já havia anunciado o concurso da PC-BA 2019. “Contratamos 6.500 policiais, nos últimos quatro anos, e no início do ano que vem vamos fazer outro concurso público na polícia civil, para completar o provimento de rodízio e finais de semana com delegados e policiais.”, disse Rui Costa em entrevista realizada pela Andaiá FM no mês de setembro. Os cargos que serão ofertados ainda não foi revelado pelo Governador.

Para o cargo de Delegado de Polícia a remuneração inicial é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 4.374,97 (quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescido de Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ I), equivalente a R$ 412,71 (quatrocentos e doze reais e setenta e um centavos), podendo ser acrescida de outras vantagens em razão da submissão à jornada de trabalho de 40 horas semanais, hipótese em que a remuneração poderá atingir o valor de R$ 11.389,96 (onze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Para os cargos de Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia a remuneração inicial é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.074,34 (mil setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), acrescido de Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ I), equivalente a R$ 925,38 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), podendo ser acrescida de outras vantagens em razão da submissão à jornada de trabalho de 40 horas semanais, hipótese em que a remuneração poderá atingir o valor de R$ 3.915,85 (três mil, novecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos).

Informações do concurso

Concurso : Polícia Civil da Bahia

: Polícia Civil da Bahia Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: a definir

a definir Remuneração : até R$ 11mil

: até R$ 11mil Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

11- Concurso da Polícia Civil de São Paulo (Concurso PC-SP)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo foi autorizada a abrir um novo edital de concurso público com 2.939 vagas em diversos cargos da corporação. A confirmação veio através do despacho do governador do Estado, João Dória, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 04 de junho.

O governador do Estado, João Dória, já afirmou que em seu governo um dos focos é a melhoria na segurança pública e garantiu que irá aumentar o efetivo da corporação abrindo novas seleções. Segundo o novo chefe do executivo estadual, serão abertas 8 mil vagas durante seu governo. “Vamos transferir para as ruas os 6 mil agentes que hoje fazem escolta de presos. Isso vai ampliar imediatamente o atendimento à população. Depois, faremos concursos públicos para 13 mil policiais militares e 8 mil policiais civis. Mas será uma ampliação gradual”.

O edital do concurso da Polícia Civil PC/SP 2019 foi autorizado para os cargos deInvestigador (900 vagas), Escrivão (1.600 vagas), Delegado (250 vagas) e Médico Legista(189 vagas).

Escrivão e Investigador – 2.500 vagas

Os cargos exigem, na data da posse, idade igual ou superior a 18 anos de idade; ser habilitado para a condução de veículos automotores na categoria “B”, no mínimo; possuir diploma de graduação, expedido por entidade de ensino oficial ou reconhecida, devidamente registrado ou, na falta deste, certificado de colação de grau.

O Escrivão e Investigador de Polícia têm o total de vencimentos a partir de R$ 3.743,98 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), correspondentes à soma dos valores do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP. Para concorrer, o candidato deverá ter nível superior.

Papiloscopista e Agente de Telecomunicações – ainda não autorizado

Os cargos exigem, na data da posse, ser habilitado para a condução de veículos automotores na categoria “B”, no mínimo;ter sido aprovado no concurso, observado o número de vagas colocadas à disposição; e ser portador de certificado de conclusão de ensino médio expedido por escola oficial ou reconhecida e devidamente registrado.

O Agente de Telecomunicações Policial tem o total de vencimentos a partir de R$ 3.589,86 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondentes à soma dos valores do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP.

Agente Policial e Auxiliar Papiloscopista – ainda não autorizado

Os cargos exigem, na data da posse, idade igual ou superior a 18 anos de idade; ser habilitado para a condução de veículos automotores na categoria “D”, no mínimo; e ser portador de certificado de conclusão de ensino médio expedido por escola oficial ou reconhecida e devidamente registrado.

O Agente Policial e o Auxiliar Papiloscopista têm o total de vencimentos a partir de R$ 2.905,34 (dois mil, novecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondentes à soma dos valores do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP.

Delegado – 250 vagas

O cargo exige, na data da posse, ser habilitado para a condução de veículos automotores, no mínimo na categoria ‘B”; ser portador de diploma de bacharel em Direito, expedido por escola oficial ou reconhecida e devidamente registrado no Ministério da Educação – MEC; comprovação de, no mínimo, 2 (dois) anos de atividade jurídica ou 2 (dois) anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil.

O Delegado de Polícia tem salário de R$9.888,07, correspondentes à soma dos valores do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial –(RETP) e do Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ).

Concurso : Polícia Civil do Estado de São Paulo

: Polícia Civil do Estado de São Paulo Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 2.939

2.939 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : ANUNCIADO

: ANUNCIADO Saiba mais sobre o concurso.

12- Concurso da Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

Cresce a expectativa de abertura do edital de concurso público da Polícia Civil do Paraná(Concurso PC PR 2019) para o cargo de Investigador com 766 vagas. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o governo pode autorizar um novo edital ainda este ano.

O processo de abertura do concurso teve nada menos que três avanços desde o dia 10 de junho. De acordo com o documento (veja abaixo), o processo está em análise pela Diretoria Geral da Secretaria de Segurança e pela Assessoria Técnica.

Segundo informações do setor de Recursos Humanos da pasta, os trâmites estão em negociação e devem ser aprovados em breve. A previsão da Secretaria é que a autorização governamental seja oficializada em agosto deste ano.

A proposta de abertura do concurso público da Polícia Civil PC-PR para Investigador foi aprovada pelo Conselho da Polícia Civil desde 2017. Publicada há dois anos, a Deliberação 363/2017 do Conselho da Polícia Civil do Paraná autorizou a abertura do novo concurso para o provimento de 766 vagas para Investigador. Este o passo inicial no planejamento do certame, que passou a tramitar internamente na Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná.

No entanto, a proposta só foi enviada para análise do governo apenas em fevereiro deste ano. Desde então, foram registrada nada menos que 20 tramitações internas para autorização do governo.

O cargo de Investigador da Polícia Civil exige formação em qualquer curso de graduação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior.

O salário inicial do Investigador inicial da 5ª classe é de R$ 5.478,49. Com progressões da carreira, o profissional pode subir de classe e alcançar salários de até R$11 mil.

Concurso : Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

: Polícia Civil do Paraná (PC-PR) Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 766

: 766 Remuneração : R$ 5.478,49

: R$ 5.478,49 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso

13- Concurso da Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG)

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pode abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC MG 2019) em breve. A corporação começou os estudos técnicos para verificar se é viável abrir editais para cargos policiais e administrativos. O objetivo, conforme informações da instituição, é abrir vagas para médico-legista, perito criminal, analista e técnico administrativo, as mesmas carreiras do concurso público realizado em 2013. As informações foram passadas ao site Folha Dirigida.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, os estudos para o novo concurso observam os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda não há uma previsão para abertura do concurso público.

Para concorrer ao cargo de Médico Legista, o candidato deverá ter nível superior completo em Medicina. O salário inicial do cargo é de R$8.874,60.

A carreira de Perito Criminal também exige nível superior. O salário inicial é de R$8.874,60.

O cargo de Analista da Polícia Civil requer nível superior e, a depender da área, pode exigir especialização. O salário é de R$2.782,16. Para carreira, as vagas podem ser distribuídas entre várias áreas, como Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Tecnológica, Biblioteconomia, Cerimonial, de Relações Públicas, de Informação, de Comunicação, Gestão, Logística, de Engenharia e Arquitetura, Educação, Saúde e Psicossocial.

O cargo de técnico exige nível médio completo ou nível médio/técnico. A remuneração inicial é de R$1.530,18.

A Polícia Civil precisa da abertura de um novo concurso público urgente. A corporação conta com pouco mais da metade do pessoal necessário. A previsão legal é que Minas Gerais tenha 17.517 policiais civis. No entanto, o Estado conta com apenas 9.902 servidores, o que reflete em um déficit de 7.615 profissionais, 43% do efetivo.

O último concurso para os cargos de médico, perito, analista e técnico da Polícia Civil-MG foi divulgado para o preenchimento de 1.497 vagas. A organizadora do certame foi a FUMARC.

As vagas foram destinadas aos cargos de Médico Legista (121), Perito Criminal (95), Analista (415) e Técnico Assistente (866). O concurso contou com provas objetivas com 60 questões sobre Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Criminalística, Noções de Medicina Legal, Noções de Contabilidade, Noções de Informática e Direitos Humanos, a depender do cargo.

Além da prova, o certame contou com avaliação psicológica; exames biomédicos e biofísicos; investigação social; e curso de formação policial. O certame recebeu 69.338 inscritos.

Concurso : Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG)

: Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : a definir

: a definir Remuneração : até R$8.874,60

: até R$8.874,60 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

14- Concurso Polícia Civil do Acre (PC-AC)

A Polícia Civil do Estado do Acre vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC AC 2019) em breve. Acontece que a corporação divulgou no Diário Oficial do Estado, edição do dia 18 de julho, o decreto que institui a comissão organizadora do próximo certame. De acordo com o documento, os servidores que seguirão com o processo de organização e elaboração dos preparativos do novo edital.

O grupo de trabalho será composto por: Cleylton Franklin da Silva Araújo – Presidente; Valdemir Sotero da Silva Júnior – Membro; Marcus José da Silva Cabral – Membro; Pedro Gustavo Faria Nunes – Membro; Jardely Mouta Rocha Moura – Membro; Natália da Silva Olímpio – Membro; e Armando Dantas do Nascimento Junior – Membro.

A expectativa é que o novo edital da PC-AC 2019 seja divulgado para os mesmos cargos do último concurso, aberto em 2017. Na ocasião, o certame trouxe oportunidades para Agente de Polícia Civil, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão.

Para concorrer a uma das vagas no concurso, o candidato deverá ter nível superior em qualquer área, exceto delegado, em que se exige bacharelado em direito e três anos de atividade jurídica. Além disso, é preciso ter idade entre 18 e 40 anos, não registrar antecedentes criminais, se servidor público, civil ou militar, não registrar punição administrativa nos últimos dois anos, estar em gozo dos direitos políticos, comprovar a escolaridade através de certificado ou diploma e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima AB.