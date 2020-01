Concursos de Técnicos Administrativos: vagas abertas com salários de até R$9.600,92!

Os candidatos que almejam uma vaga em cargos técnicos administrativos em educação devem se preparar. De acordo com o levantamento feito pela equipe do Notícias Concursos, diversos concursos públicos para carreira estão abertos para o preenchimento vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior nas Universidades e Institutos Federais pelo país. Os salários oferecidos podem chegar a até R$9.600,92, além de benefícios.

São diversas vagas abertas em diversos Estados.

São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações:

1- Universidade Federal do Acre (UFAC)

A Universidade Federal do Acre faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso UFAC) para o preenchimento de 06 (seis) vagas em cargos técnico-administrativos em educação. As oportunidades são oferecidas para cargos de ensino médio, técnico e superior.

De acordo com o edital publicado, as oportunidades são destinadas para assistente em administração, com requisito de nível médio completo ou profissionalizante e experiência de 1 ano, e médico veterinário, assistente social e técnico em assuntos educacionais, com exigência de nível superior.

Os salários para nível médio e técnico chegam a R$ 2.446,96, enquanto para nível superior o salário será de R$ 4.180,66.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 20 de janeiro e 07 de fevereiro, no site oficial da Universidade Federal (http://www.ufac.br/editais/prodgep/edital-prodgep-02-2018). A taxa de inscrição custará R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 130 para nível superior.

2- Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriu edital de concurso para preencher 28 vagas para professores do Magistério Superior. As oportunidades são para instituições de ensino da capital e do interior, em áreas diversas:

Petrologia Metamórfica

Serviço Social

Farmácia

Letras

Comunicação

Educação/Psicologia (Fundamentos da Educação)

Clínica Médica

Ciências Agrárias

Esportes Coletivos

Gastroenterologia

Anatomia Patológica Geral e Específica

Medicina Preventiva e Social e Saúde Familiar

Anatomia

Medicina ou Saúde Coletiva

Design

Engenharia de Petróleo e Gás

Língua Portuguesa, Comunicação e Prosa Moderna, Português Instrumental

Letras: Língua Portuguesa e Ensino da Língua

Educação

Saúde da Família/Propedêutica

Matemática

Ciências da Saúde

Para todas as áreas haverá oferta de uma vaga, com exceção do cargo de Ciências Agrárias, que oferece duas vagas.

O salário para o magistério superior federal varia de R$ 2.236 (professor auxiliar 20 horas) a R$ 9.600,92 (professor dedicação exclusiva com retribuição por titulação em doutorado).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 27 de janeiro e 17 horas do dia 28 de fevereiro, no site da UFAM.

A taxa de inscrição varia conforme área do candidato: R$ 90 para graduados, R$ 130 para quem tem mestrado e R$ 180 para doutorado.