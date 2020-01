Concursos Marinha: 4.299 novas vagas abertas para níveis médio e superior em 2020

Excelentes oportunidades para quem deseja ingressar na Marinha do Brasil. Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, a instituição divulgou a abertura de novos concursos para 2020, incluindo o concurso da Amazul, órgão do Ministério da Defesa, que está vinculado à Marinha. As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior.

As Forças Armadas atuam sob a direção superior do Ministério da Defesa (MD), que tem a incumbência de orientar, supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições. São funções das instituições militares: assegurar a integridade do território nacional; defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da nação.

Confira a lista completa de concursos logo abaixo:

Marinha – Aprendiz

Saiu o edital do concurso Aprendiz de Marinheiro. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de 900 vagas para ingresso em 2021. Todo o processo do certame será realizado durante todo o ano de 2020, com várias etapas.

De acordo com o edital do concurso, podem concorrer a uma das vagas apenas candidatos do sexo masculino de 18 a 22 anos, completos até o primeiro dia do mês de janeiro de 2021. Além disso, é necessário ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão do último ano. Além disso, ter altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Após ingressar na instituição, os alunos aprendizes vão receber soldo no valor de R$1.560. Além disso, os profissionais contarão com adicional militar de 202,80 e adicional de habilitação de R$187,20. O salário chega a até R$1.950 (valores referentes a 2019, pois ainda não foram divulgadas as atualizações).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de janeiro de 2020 e 23 horas e 59 minutos do dia 03 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da instituição.

Além disso, os interessados poderão se inscrever através de postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas em edital.

A taxa de inscrição vai custar R$25, podendo ser paga até o dia 10 de fevereiro de 2020, em qualquer agência bancária.

O concurso vai contar com provas objetivas, além de Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).

A prova objetiva ainda não tem data confirmada. O exame será de caráter eliminatório e classificatório, contendo 50 questões de múltipla escolha, sendo: 15 questões de Português; 15 questões de Matemática; 15 questões de Ciências (Física e Química); e 5 questões de Inglês. A avaliação terá quatro horas de duração.

As provas serão aplicadas nas cidades de Rio de Janeiro (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); Vila Velha (ES); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PR); Paranaguá (PR); Fortaleza (CE), Belém (PA); Santana (AP); Parnaíba (PI); Santarém (PA); São Luís (MA); Rio Grande (RS); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Ladário (SC); Brasília (DF); São Paulo (SP); Manaus (AM) e Santos (SP).

Cada questão da prova terá valor de dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. Serão eliminados quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nova inferior a dez em qualquer uma das disciplinas.

Marinha – Quadro de Médicos

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para área da saúde. O primeiro edital foi publicado para o quadro de cirurgião-dentista (CSM-CD 2020) e o outro ao quadro de médicos (CSM-MD 2020). Juntos, os editais contam, ao todo, com 37 vagas.

As vagas de cirurgião-dentista são destinadas para o âmbito nacional. O concurso conta com quatro vagas, divididas entre áreas de Endodontia (01 vaga); Patologia Bucal e Estomatologia (01 vaga); e Prótese Dentária (02 vagas).

Para médicos, o concurso da Marinha Saúde oferece vagas para o âmbito nacional e no âmbito regional. As chances, em caráter nacional, são para ingresso nas áreas de Clínica Médica (10), Cirurgia Geral (06), Ginecologia e Obstetrícia (02), Pediatria (02), Radiologia (02) e Ortopedia e Traumatologia (01).

No âmbito regional, estão sendo oferecidas vagas divididas oportunidades por área, da seguinte maneira:

Comando do 2º Distrito – Salvador-BA/Clínica Médica: duas vagas;

Comando do 3º Distrito Naval – Natal-RN/Clínica Médica: três vagas;

Comando do 5º Distrito Naval – Rio Grande-RS/Clínica Médica: uma vaga; Cirurgia Geral: uma vaga;

Comando do 6º Distrito Naval – Ladário-MS/Clínica Médica: uma vaga.

Comando do 7º Distrito Naval – Brasília-DF Clínica Médica: uma vaga; Cirurgia Geral: uma vaga.

Segundo o edital, poderão concorrer candidatos brasileiros natos, de ambos os sexos, que tenha menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2021. Além disso, é necessário estar em dia com as obrigações civis e militares, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outras exigências.

Durante o curso, o aluno receberá remuneração de R$8.671,32, sendo R$6.993 de soldo militar, R$1.328,67 de adicional militar e R$349,65 de adicional de compensação por disponibilidade militar.

O candidato aprovado e classificado, segundo o edital, na seleção inicial realizará o curso de formação (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

Durante o curso, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 17 semanas. O CFO terá duração de, aproximadamente, 31 semanas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 09 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 23 de março, no site de seleção de pessoal da Marinha do Brasil.

A taxa de inscrição vai custar R$126. O boleto poderá ser pago até o dia 27 de março.

O concurso vai contar, para todos, com prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação terá 50 questões elaboradas, conforme conteúdo programático do edital.

A avaliação objetiva e a redação estão previstas para a 1º quinzena de maio. O dia exato ainda será divulgado pela Marinha.

O certame vai contar, ainda, com Eventos Complementares (EVC), constituído de: Verificação de Dados Biográficos; Inspeção de Saúde; Teste de Aptidão Física de Ingresso; Avaliação Psicológica; Verificação de Documentos; e Prova de Títulos.

Todas as etapas são de caráter eliminatório, com exceção da prova de títulos, que terá caráter classificatório.

Segundo o cronograma do certame, o resultado para o Corpo de Saúde da Marinha será divulgado a partir do dia 11 de novembro. O início do curso de formação será no dia 15 de março de 2021.

Marinha – Engenheiros

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o preenchimento de 25 vagas para engenheiros e arquitetos. O documento foi publicado no Diário Oficial da União, edição do dia 03 de janeiro.

As oportunidades do concurso da Marinha 2020 são para candidatos de nível superior nas áreas de Engenharia e Arquitetura. São elas: Engenharia Cartográfica; Engenharia Civil; Engenharia de Materiais; Engenharia de Produção; Engenharia de Sistemas de Computação; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecânica; Engenharia Naval; Engenharia Nuclear; e Engenharia Química.

Segundo o edital, homens e mulheres poderão se inscrever no concurso. A idade máxima permitida é de 36 anos, com exigência de altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m.

O candidato aprovado vai realizar o Curso de Formação de Oficiais (CFO) com duração de aproximadamente 31 semanas no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

Durante o curso de formação, o aprovado vai receber uma remuneração atinente à essa graduação. O valor bruto é de R$8.671,32, sendo R$6.993 para o soldo militar, R$ 1.328,67 do adicional militar e R$349,65 ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

Além disso, serão oferecidos alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso poderão se inscrever entre 09 e 23 de março, no site oficial da Marinha do Brasil. Além disso, é possível se candidatar através de postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas no edital.

A taxa de inscrição é de R$126.

O concurso contará com provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais; Redação; e Tradução de Texto.

Além disso, haverá o que edital chama de eventos Complementares (EVC), constituídos de: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Prova de Títulos (PT); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH). Por fim, haverá Período de Adaptação (PA).

As provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais, a Redação, e a tradução de texto são de caráter eliminatório e classificatório. O restante, será de caráter eliminatório.

A primeira etapa, composta por prova objetiva, acontecerá na primeira quinzena de maio, segundo o cronograma do edital. O dia exato ainda será revelado pela Marinha.

O concurso Marinha – Amazul

Edital divulgado! A Amazônia Tecnologias de Defesa – AMAZUL publicou o novo edital para preenchimento de 2.377 vagas, sendo 67 em caráter imediato e 2.310 em cadastro reserva, distribuídas em cargos de ensino médio e superior. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial – IDECAN tem a responsabilidade do certame.

Segundo o edital publicado, as inscrições poderão ser feitas até 09 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca (http://www.idecan.org.br). A taxa de inscrição vai custar:

R$70 para nível médio; e

R$100 para nível superior.

Nível Médio

Para nível médio, as oportunidades do concurso AMAZUL 2020 são destinadas aos cargos de Assistente Administrativo (30 CR – R$ 3.859,98), Projetista de Instrumentação e Controle (01 vaga + 30 CR – R$ 7.649,76), Projetista Mecânico (05 + 120 CR – R$ 7.649,76), Projetista Civil (02 + 60 CR – R$ 7.649,76), Projetista de Eletricidade (02 + 60 CR – R$ 7.649,76), Técnico em Eletrônica (30 CR – R$ 5.596,98), Técnico em Mecânica (30 CR – R$ 5.596,98), Técnico em Química (30 CR – R$ 5.596,98) e Web designer (01 + 30 CR – R$ 7.879,26).

Nível Superior

Para nível superior, o edital AMAZUL 2020 conta com vagas para os cargos de Analista, Engenheiro e demais cargos. Os salários podem chegar a até R$13 mil. Veja os cargos, vagas e salário de todos os cargos:

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO Analista Administrativo 1 + 90 CR R$ 11.469,35 Analista de Desenvolvimento de Sistemas 1 + 30 CR R$ 11.469,35 Analista de Negócios 1 + 30 CR R$ 11.469,35 Analista de Relações Institucionais 30 CR R$ 11.469,35 Analista de Sistemas 3 + 90 CR R$ 11.469,35 Arquiteto 3 + 90 CR R$ 9.508,98 Contador 2 + 60 CR R$ 8.495,80 Engenheiro Civil 3 + 90 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Automação e Controle 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Energia 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Materiais 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Produção 7 + 180 CR R$ 13.711,94 Engenheiro de Telecomunicações 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Eletricista / Eletrônico / Automação e Controle 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Eletricista 5 + 150 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Eletrônico 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Mecânico 11 + 360 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Naval 2 + 60 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Nuclear 2 + 60 CR R$ 15.987,74 Engenheiro para atuar em Instrumentação e Controle 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro para atuar em Proteção e Combate a Incêndio 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro para atuar na área de Gestão da Qualidade 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Engenheiro Químico 3 + 90 CR R$ 13.711,94 Proteção Radiológica 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Físico 3 + 120 CR R$ 13.711,94 Pesquisador em História 30 CR R$ 9.605,41 Químico 1 + 30 CR R$ 13.711,94 Tecnólogo em Projetos Mecânicos 1 + 30 CR R$ 9.508,98

O concurso vai contar com avaliação de conhecimentos gerais e específicos de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos pela formação acadêmica e experiência profissional comprovada, de caráter classificatório.

Segundo o edital publicado, serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações vão constar de 60 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada item, e terão pontuação total variando do mínimo de 0 ponto ao máximo de 60 pontos.

