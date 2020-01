Concursos Nacionais 2020 abrem 3.499 vagas com salários de até R$ 13.711,95

A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aplicou no domingo, 12 de janeiro, as provas do concurso público (Concurso Assembleia Legislativa ALEPI 2019) para o preenchimento de vagas para cargos de ensino médio e superior. A Universidade Federal do Piauí (UFPI), banca organizadora, revelou que 16.726 pessoas se inscreveram no certame.

Os gabaritos das provas já foram divulgados – clique aqui e veja.

A maior procura do concurso foi para o cargo de assessor técnico legislativo da área administrativa, com 7.176 inscritos, seguido de consultor legislativo, de nível superior, na área de Direito, que teve 3.886 candidatos.

Veja o quantitativo de inscritos por cargo:

Consultor legislativo – Redação de Atas e revisão de debates: 1.473 inscritos

Consultor legislativo – Direito: 3.886

Consultor legislativo – Contabilidade: 1.104

Consultor legislativo – Tecnologia da Informação: 497

Consultor legislativo – Comunicação Social: 510

Consultor legislativo – Biblioteconomia: 116

Assessor técnico legislativo – Taquigrafia: 149

Assessor técnico legislativo – Informática: 1.100

Assessor técnico legislativo – Cerimonial Público: 545

Assessor técnico legislativo – Radiodifusão: 170

Assessor técnico legislativo – Área Administrativa: 7.176

Uma retificação do edital aumentou o quantitativo para 51 vagas, sendo que cada cargo, exceto da área de Biblioteconomia, terá uma para pessoas com deficiência (PCD).

De acordo com o edital, as vagas são destinadas aos seguintes cargos de Consultor Legislativo (nível superior) e Assistente Técnico (nível médio), com salários de R$4.068,39 e R$2.310,14, respectivamente. As oportunidades são para as seguintes especialidades:

Ensino Médio – Assistente Técnico Assistente Técnico – Qualificação em Taquigrafia – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Técnico em Informática – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Conhecimento em Cerimonial Público – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Qualificação em Radio Difusão – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Área Administrativa 04 vagas + 01 para PCD Ensino Superior – Consultor Legislativo Consultor Legislativo – Redação de Atas e Revisão de Debates – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Direito – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Contabilidade – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Tecnologia da Informação – 03 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Comunicação Social – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Biblioteconomia – 01 vaga PCD: Pessoas com deficiência

Inscrição Concurso ALEPI 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 24 de setembro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 22 de novembro de 2019 (somente ampla concorrência), no site oficial da banca organizadora, a Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A taxa de inscrição vai custar R$ 120,00 para Consultor Legislativo e R$ 70,00 para Assessor Técnico Legislativo.

Etapas e Provas do Concurso ALEPI

O concurso público constará de Prova Escrita Objetiva, de Redação e de Análise de Títulos para todos os cargos. A prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório constará de 50 (cinquenta) questões, valendo 02 (dois) pontos.

A prova escrita objetiva de conhecimentos gerais constará de questões de Língua Portuguesa e de Raciocínio Lógico. A prova escrita objetiva de conhecimentos específicos constará de questões relativas ao cargo.

As questões da prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos terão 05 (cinco) alternativas de respostas, do tipo de múltipla escolha, com uma única resposta correta.

A prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos e a Redação serão realizadas concomitantemente e terá duração de 5 (cinco) horas, já incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta e a finalização da Redação, iniciando-se as 08 horas e encerrando-se às 13 horas.

A Redação, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de um texto dissertativo-argumentativo, na forma de prosa e valerá 20 (vinte) pontos. A proposta de redação, informando o tema, será apresentada no caderno de questões, após as questões de Língua Portuguesa.

A redação deve ser feita exclusivamente na Folha de Redação própria e individualizada, fornecida ao candidato por ocasião da entrega do caderno de prova.

A avaliação de títulos será de caráter apenas classificatório e consistirá da entrega, pelo candidato ou seu procurador.

A prova escrita objetiva para todos os cargos de nível superior e nível médio contará com questões de Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico (10) e Conhecimentos Específicos (30).

A prova escrita objetiva e a Redação, para todos os cargos, serão aplicadas na cidade de Teresina-PI, no dia 12 de janeiro de 2020, de 08h às 13 horas. A prova escrita objetiva e a redação terá 05 (cinco) horas de duração, já incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta.

Através da Lei 5103/99 fica instituído o dia 04 de maio a instalação da Assembleia Legislativa do Piauí. nesta data, 04 de maio de 1835, em Oeiras, Capital da Província, foi instalada a assembleia legislativa provincial. Criada pela lei número-16 de 12 agosto de 1834, extinguindo os conselhos de governo. No Piauí o conselho foi inaugurado em 16 de agosto 1825, tinha a competência de discutir e deliberar sobre os negócios da província, inclusive elaborar projetos de leis.

A Assembleia Legislativa Provincial teve 27 legislaturas, durou de 1835 a 1889, o mandato era de dois anos e eleitos 20 deputados. Com o fim do período provincial, começa o período republicano, que foi dividido em primeira e segunda República. Na primeira República o parlamento passou a ser denominado de, “a Câmara dos Deputados do Piauí”, durou de 1889 a 1930, neste período teve 10 legislaturas, com mandato de 04 anos e composto com 24 deputados.

