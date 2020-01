Concursos TRT 2020: Confira os editais previstos para este ano! Salários de até R$ 11 mil

A expectativa pela abertura de concursos públicos para os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) é grande. Acontece que os órgãos têm concursos com prazo de validade próximo de encerrar ou já encerrado, o que gera uma grande possibilidade de abertura dos editais, uma vez que o órgão precisa de um cadastro válido para ocupar postos de trabalho.

Em geral, os editais dos TRTs contam com oportunidades para os cargos de analista e técnico judiciário, com requisito de nível superior e médio, respectivamente. Os salários oscilam de R$ 4.635,03 a R$ 11 mil, a depender do cargo e unidade.

TRT MG – 3ª Região

Em setembro de 2017, uma resolução administrativa prorrogou a validade do último concurso, aberto em 2015, até dezembro de 2019. Sendo assim, o órgão não conta mais com certame válido.

O concurso é bastante concorrido. No último certame, por exemplo, foram 134.637 inscritos, sendo 69.648 técnicos e 64.622 analistas.

Na época, os salários foram de R$6.135,79 para técnico e, de R$9.573,84, para analista. No entanto, para analista na especialidade oficial de justiça avaliador, os salários chegaram a R$11.195,62. Todos os valores incluem R$710 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para 2020, sem cadastro válido, um novo concurso poderá ocorrer.

TRT RS – 4ª Região

O último concurso contou com vigência até novembro de 2019. Sendo assim, um novo concurso poderá ser planejado para 2020, uma vez que o prazo de validade do último edital já foi encerrado.

No último concurso do órgão, realizado em 2015, foram oferecidas 18 vagas imediatas, além de cadastro reserva nos cargos de analista e técnico. O salário inicial era de R$8.863,84 e R$5.425,79, respectivamente.

TRT BA – 5ª Região

O último concurso do TRT 5ª Região, na Bahia, foi aberto no ano de 2013. O órgão segue sem concurso em vigor desde abril de 2018.

Para um novo concurso acontecer, será necessário autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

A expectativa é que o edital não demore de ser publicado. No segundo semestre de 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas do tribunal informou que não há previsão de autorização para provimento de cargos vagos.

Em 2018, o órgão publicou uma lista informando que o TRT contava com um total de 101 vagas no quadro de servidores do órgão.

No último concurso do órgão, foram 13 vagas para as funções de analista e técnico judiciário, com remuneração de R$7.566,42 e R$4.635,03, respectivamente.

TRT PA/AP – 8ª Região

O TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, pode ter edital aberto em 2020. O último edital, aberto em 2015, segue válido até junho de 2020.

No último edital foram abertas 28 vagas mais formação de cadastro de reserva para as funções de analista e técnico, com salário de R$8.803,97 e R$5.365,92, respectivamente.

TRT PR – 9ª Região

O concurso do TRT-PR da 9ª Região teve validade encerrada no dia 03 de junho de 2019. O órgão está autorizado a preencher cargos vagos com candidatos aprovados nos concursos TRE-PR e TRF4.

O último concurso abriu vagas em cadastro de reserva nos cargos de analista e técnico judiciário, com salário de R$ 8.803,97 e R$ 5.365,92.

TRT DF/TO – 10ª Região

O último concurso do órgão foi aberto em 2012. O Tribunal segue sem concurso válido desde setembro de 2017, quando acabou a validade do último edital.

O órgão conta com 114 cargos vagos, de acordo com relatório divulgado em agosto de 2019.

O último edital trouxe vagas para analista e técnico judiciário, com salários de R$4.865,35 e R$2.965,38, respectivamente.

TRT PB – 13ª Região

O concurso teve validade encerrada em 2018. Atualmente, são 901 cargos vagos, sendo que o cargo de técnico judiciário conta com maior parte dos postos vagos, com 667 vacâncias.

O último edital foi homologado em 2014 com vagas para analista judiciário e técnico judiciário, com salários de R$ 8.178,06 e R$ 5.007,85, respectivamente.

TRT RO/AC – 14ª Região

O concurso aberto em 2018 é valido até novembro de 2020.

O último concurso contou com vagas para analista e judiciário nas áreas de Estatística e Psicologia com salários de até R$ 11.006,83.

TRT MA – 16ª Região

O último concurso aberto pelo TRT-MA, da 16ª Região, expirou em novembro de 2018. Atualmente o órgão conta com 25 cargos vagos.

O último edital, aberto em 2014, contou com 22 vagas para analista e técnico judiciário, com salário de R$7.566,42 e R$4.635,03, respectivamente.

TRT ES – 17ª Região

O órgão não conta com concurso válido para o tribunal, por isso uma nova seleção é prevista para 2020 para funções de técnico e analista.

O último edital foi aberto em 2013 com salários entre R$ 7.592, 53 e R$ 11.890, 82.

TRT GO – 18ª Região

O último edital teve prazo de validade encerrado em 2017. Há, atualmente, 33 cargos vagos no Tribunal.

O último edital foi aberto em 2013. Na ocasião, foram abertas 10 vagas para técnico e analista. Os salários foram de R$ 5.345,03 e R$ 8.850,08, respectivamente.

TRT AL – 19ª Região

O órgão não conta com concurso válido, uma vez que o último encerrou em maio de 2018. O tribunal tem, atualmente, 20 cargos vagos.

O último edital foi aberto em 2013 e contou com 07 vagas imediatas para técnico e analista judiciário. Os salários foram de R$ 7.260,41 e R$ 11.345,89, respectivamente.

TRT PI – 22ª Região

O edital do TRT-PI foi aberto em 2010 e contou com prazo encerrado em 2015. O último edital, divulgado em 2010, contou com 09 vagas para analista judiciário e 06 para técnico judiciário, com salários de R$ 8.140,08 e R$ 4.052,96, respectivamente.

TRT MT – 23ª Região

O último edital é válido até julho de 2020. Atualmente, o órgão conta com 35 cargos vagos, conforme lista divulgada pelo órgão em agosto de 2019.

O último concurso foi aberto em 2015 para analista e técnico judiciário com salário de R$ 8.803,97 e R$ 5.365,92, respectivamente.