Confinada no BBB20, Manu Gavassi lança clipe de “Áudio de Desculpas” | BBB

No clipe, ela foi também responsável pela direção artística e pelo roteiro (Foto: Reprodução/Youtube)





Mesmo há uma semana dentro da casa do Big Brother Brasil (BBB20), Manu Gavassi não se ausentou do mundo artístico. Nesta terça-feira, 28, a cantora aproveitou a celebração da permanência para lançar o clipe de “Áudio de Desculpas.”

A música do clipe faz parte do EP Cute but (still) psyco, lançado pela artista em setembro de 2019. A produção é a segunda parte do projeto Cute but psyco, de 2018. No novo clipe, a cantora foi tanto a diretora criativa quanto responsável pelo roteiro.

Além do clipe, Manu tem movimentado suas redes sociais com vídeos previamente gravados. Parte de uma série intitulada “Garota Errada”, um clipe novo sai todos os dias.

Confira o clipe de “Áudio de Desculpas”: