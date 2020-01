Confira: 16 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 644 vagas! Até R$ 10.632,79

Nesta segunda-feira, 27 de janeiro, pelo menos 16 órgãos abrem inscrições para o preenchimento de diversas vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).

Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$ 10.632,79.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Prefeitura de Dom Eliseu (PA)

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu faz saber aos interessados a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 20 vagas em cargos de nível médio na Secretaria Municipal Saúde.

Conforme o documento publicado, a função exige o ensino médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. Os salários oferecidos chegam até R$ 1.400,00. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 e 31 de janeiro de 2020, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 14h às 17h. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com as seguintes etapas: Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa (10), matemática (05), noções básicas de informática (05) e conhecimentos específicos (20); Entrevista em que serão avaliados perfil; Curso introdutório de formação inicial e continuada; Aptidão do candidato para a vaga de Agente Comunitário de Saúde.

Concurso : Prefeitura de Dom Eliseu PA

: Prefeitura de Dom Eliseu PA Banca organizadora : 20

: 20 Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 20

: 20 Remuneração : até R$ 1.400,00

: até R$ 1.400,00 Inscrições : 27 e 31 de janeiro de 2020

: 27 e 31 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : 16 de fevereiro de 2020

: 16 de fevereiro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

2- Prefeitura de Doutor Ulysses (PR)

No Estado do Paraná, a Prefeitura de Doutor Ulysses faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de Professor Municipal.

As vagas destinadas são para as escolas de:

–> Escola Municipal do Campo Ribeirão dos Rosas (01 vaga);

–> Escola Municipal Vila Varzeão (02 vagas);

–> Centro Municipal de Educação Infantil José Batista de Matos (05 vagas);

–> Escola Municipal do Campo Figueira (01 vaga);

–> Escola Municipal do Campo Ribeirão das Flores (01 vaga);

–> Escola Municipal do Campo Cordeiros (01 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. A remuneração oferecida será de R$ 1.443,07, por carga horária de 20 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 27 e 31 de janeiro de 2020, no Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal, localizado na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, s/n°, Centro, no horário das 08h30min às 11h e 13h30min às 17h.

Concurso : Prefeitura de Doutor Ulysses PR

: Prefeitura de Doutor Ulysses PR Banca organizadora :

: Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 11

: 11 Remuneração : R$ 1.443,07

: R$ 1.443,07 Inscrições : 27 a 31 de janeiro de 2020

: 27 a 31 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : prova de títulos

: prova de títulos Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

3- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ-RN)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso TJ RN 2020) para o preenchimento de 33 vagas temporárias, em cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais podem chegar a até R$5,5 mil.

Para nível médio, o edital do concurso TJ-RN 2020 conta com 12 vagas para o cargo de Técnico de Suporte Sênior. Os salários da função chegam a R$2.676,61. As demais vagas são para nível superior na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, nas áreas de Analista de Suporte Pleno – Infraestrutura (06 vagas), Coordenador Técnico de Atendimento e Suporte (01), Analista de Suporte Pleno – Banco de Dados (06), Analista de Sistemas Sênior (05) e Administrador de Sites – Web Master (03).

Segundo o edital, os salários oferecidos variam entre R$4.811,28 e R$5.520,16. Além disso, os profissionais contarão com auxílio-alimentação (atualmente de R$1.400) e auxílio-saúde, variando entre R$800 e R$1.200, a depender do beneficiário.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso poderão se inscrever entre 08 horas do dia 27 de janeiro e 04 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora, o Núcleo Permanente de Concursos (Comperve). A taxa de inscrição vai custar:

R$80 para nível médio; e

R$100 para nível superior.

Concurso : Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN)

: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) Banca organizadora : UFRN

: UFRN Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 33

: 33 Remuneração : até R$5.520,16

: até R$5.520,16 Inscrições : entre 27 de janeiro e 04 de fevereiro de 2020

: entre 27 de janeiro e 04 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$80 (nível médio) e R$100 (nível superior)

: R$80 (nível médio) e R$100 (nível superior) Provas : 01 de março de 2020

: 01 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

4- Prefeitura de Jahu (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Jahu anuncia novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preencher 30 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Atendente de Consultório Dentário (2), Agente de Combate as Endemias (2), Médico Imunologista/Alergologista (1), Médico Mastologista (1), Médico Nefrologista (1), Médico Pneumologista (2), Médico Psiquiatra (2), Psicólogo (3), Médico Neuropediatra (1), Médico Ortopedista/Traumatologista (2), Médico Otorrinolaringologista (2), Médico Urologista (2), Médico Vascular (2), Cirurgião Dentista – Buco-Maxilo-Facil (1), Fisioterapeuta (1), Médico Gastroenterologista (2), Médico Geriatra (1) e Médico Neurologista (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.084,35 e R$ 4.722,07, por carga horária de 10 a 40 horas por semana.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 00h) até as 22h do dia 11 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Imagine. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 100,00.

Concurso : Prefeitura de Jahu SP

: Prefeitura de Jahu SP Banca organizadora : Instituto Imagine

: Instituto Imagine Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 30

: 30 Remuneração : R$ 1.084,35 e R$ 4.722,07

: R$ 1.084,35 e R$ 4.722,07 Inscrições : 27 de janeiro a 11 de março de 2020

: 27 de janeiro a 11 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 30,00 e R$ 100,00

: R$ 30,00 e R$ 100,00 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

5- Prefeitura de Paula Freitas (PR)

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Paula Freitas faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.183,38 e R$ 10.632,79.

As oportunidades são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (1), Cozinheiro/a (Cr), Agente de Combate a Endemias (Cr), Vigia (Cr), Auxiliar de Serviços Gerais (1) e Zelador (Cr) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Fiscal de Rendas e Postura (Cr), Motorista (1), Técnico Agrícola (Cr), Auxiliar Administrativo (1), Assistente Administrativo (1), Operador de Máquina (1), Técnico em Enfermagem (Cr) e Técnico de Higiene Dental (Cr) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Médico Auditor/Saúde (1), Médico Clínico Geral (1), Médico Ginecologista/ Obstetra (1), Psicólogo da Secretaria de Assistência Social (Cr), Contador (Cr), Enfermeiro (Cr), Educador Infantil (1), Farmacêutico (Cr), Fisioterapeuta (Cr), Professor Anos Iniciais (1), Professor de Educação Física (Cr), Advogado (Cr), Auditor Interno (1), Médico Pediatra (1), Médico ESF (2), Médico Veterinário (Cr), Odontólogo (Cr) e Professor de Arte (Cr) NÍVEL SUPERIOR.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 12h) até as 23h59min do dia 20 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Concursos FAU. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

Concurso : Prefeitura Paula Freitas PR

: Prefeitura Paula Freitas PR Banca organizadora : Concursos FAU

: Concursos FAU Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 15

: 15 Remuneração : R$ 1.183,38 e R$ 10.632,79

: R$ 1.183,38 e R$ 10.632,79 Inscrições : 27 de janeiro a 20 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro a 20 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 a R$ 100,00

: R$ 50,00 a R$ 100,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

6- Prefeitura de São Geraldo (MG)

A Prefeitura Municipal de São Geraldo em Minas Gerais, abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 52 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (3), Berçarista (8), Bibliotecário (1), Geografia (1), História (1), Língua Inglesa (1), Língua Portuguesa (1), Operário (1); Pedreiro (2); Professor Municipal II – Artes (1), Ciências (1), Ensino Religioso (1), Agente Comunitário do PSF (4), Agente de Segurança Patrimonial (3), Assistente Social (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Auxiliar de Secretaria (2), Fisioterapeuta (1), Motorista (1), Matemática (1), Psicólogo (1), Secretário Escolar (2), Servente de Pedreiro (2), Técnico de Enfermagem (1), Terapeuta Ocupacional (1), Fonoaudiólogo (1); Marceneiro (1); Médico PSF (3) e Merendeira (4). Os salários oferecidos chegam até R$ 7.588,68.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 09h) até o dia 26 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Exame Consultores. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 50,00.

Concurso : Prefeitura São Geraldo MG

: Prefeitura São Geraldo MG Banca organizadora : Exame Consultores

: Exame Consultores Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 52

: 52 Remuneração : até R$ 7.588,68

: até R$ 7.588,68 Inscrições : 27 de janeiro a 26 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro a 26 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 30,00 a R$ 50,00

: R$ 30,00 a R$ 50,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

7- Prefeitura de Tiradentes (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Tiradentes anuncia novo edital (nº 02/2019) de concurso público para preenchimento de 55 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 4.027,00.

As oportunidades são para os cargos de Motorista “D”, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro, Auxiliar Administrativo II, Fiscal de Transporte, Auxiliar Educacional, Motorista “B”, Serviços Gerais, Soldador, Tratorista, Vigia, Agente de Vigilância Sanitária e Auxiliar de Serviços (nível fundamental).

Fiscal de Tributos, Fiscal de Postura, Fiscal de Obras, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Dentista, Oficial Sanitário, Secretário Escolar, Agente de Trânsito e Transporte e Auxiliar Administrativo I (nível médio/técnico).

Nutricionista, Psicólogo, Professor, Pedagogo, Analista de Acervo Histórico, Analista de Recursos Humanos, Analista de Rede de Computadores, Médico Pediatra, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Oftalmologista, Arquiteto, Assistente Social, Engenheiro Civil, Bibliotecário, Enfermeiro, Enfermeiro ESF, Farmacêutico, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Orientador Educacional, Supervisor Pedagógico, Médico, Médico Plantonista e Médico ESF (nível superior).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro e 26 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto IBDO. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

Concurso : Prefeitura de Tiradentes MG 2020

: Prefeitura de Tiradentes MG 2020 Banca organizadora : Instituto IBDO

: Instituto IBDO Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 55

: 55 Remuneração : R$ 998,00 a R$ 4.027,00

: R$ 998,00 a R$ 4.027,00 Inscrições : 27 de janeiro e 26 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro e 26 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 100,00

: R$ 70,00 e R$ 100,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

8- Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP)

A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes em São Paulo, divulgou a abertura de novos editais (nº 03 e 04/2020) de concurso público para preenchimento de 99 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

O EDITAL nº 03 oferta 59 vagas Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Controle de Vetores (NÍVEL FUNDAMENTAL); Riscos Ambientais em Saúde, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Motorista da Educação, Motorista de Diversas Secretarias, Motorista de Serviços Urbanos, Projetista, Técnico Agrimensor, Agente de Fiscalização de Trânsito (CR) e Motorista da Saúde (NÍVEL MÉDIO).

Fiscal de Rendas, Agente de Tributos Imobiliários, Médico Ultrassonografista, Educador em Saúde Pública, Agente Vistor (CR), Psicólogo em Saúde, Engenheiro Civil, Publicitário, Farmacêutico (CR), Médico Clínico-Geral 20h, Fonoaudiólogo (CR), Pedagogo 30h, Médico Ginecologista 20h, Médico Psiquiatra 20h e Jornalista (CR), Professor de Educação Física 40h, Psicólogo Educacional 30h e Professor de Educação Física 20h (NÍVEL SUPERIOR).

Já o EDITAL nº 04/2020 oferece 40 vagas para Professor II nas áreas de: Educação Artística, Educação Física, Professor de Educação Básica I, Ciências, Diretor de Escola Municipal, Língua Portuguesa, Inglês, Geografia, Matemática e História.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro e 27 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Vunesp. O valor da inscrição varia entre R$ 38,00 (nível fundamental), R$ 50,00 (nível médio/magistério) e R$ 70,00 (nível superior).

Concurso : Prefeitura de Mogi das Cruzes SP

: Prefeitura de Mogi das Cruzes SP Banca organizadora : Vunesp

: Vunesp Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 99

: 99 Remuneração : até R$ 7.825,26

: até R$ 7.825,26 Inscrições : 27 de janeiro e 27 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro e 27 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 38,00, R$ 50,00 e R$ 70,00

: R$ 38,00, R$ 50,00 e R$ 70,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

9- Fundação Universidade do Amazonas – UFAM

10- Câmara Municipal de Arcos (MG)

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Arcos faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente de Comunicação (1), Contador (1), Auxiliar de Contabilidade (1), Auxiliar de Serviços (2) e Advogado da Mesa Diretora (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 3.252,05, por carga horária de 30 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 14h) até às 16h do dia 05 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Consulplan. O valor da inscrição varia entre R$ 54,80 (nível fundamental), R$ 58,80 (nível médio) e R$ 69,80 (nível superior).

Concurso : Câmara Municipal de Arcos MG

: Câmara Municipal de Arcos MG Banca organizadora : Instituto Consulpan

: Instituto Consulpan Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 06

: 06 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 3.252,05

: R$ 998,00 e R$ 3.252,05 Inscrições : 27 de janeiro a 05 de março de 2020

: 27 de janeiro a 05 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 54,80, R$ 58,80 e R$ 69,80

: R$ 54,80, R$ 58,80 e R$ 69,80 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

11- Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB)

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada abriu novo edital de concurso público para preencher 23 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Clínico Geral (2), Médico Veterinário (1), Nutricionista (2), Odontólogo PSF (2), Técnico de Enfermagem PSF (2), Técnico de Enfermagem (1), Assistente Social (1), Atendente de Consultório Odontológico (1), Psicopedagogo (1), Psicólogo (1), Fonoaudiólogo (1), Orientador Social (1), Professor Ensino Fundamental I (1), Professor de Matemática (1), Enfermeiro SAMU (2), Enfermeiro PSF (1) e Fisioterapeuta (2).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro e 28 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Facet Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 90,50.

Concurso : Prefeitura de São José da Lagoa Tapada PB

: Prefeitura de São José da Lagoa Tapada PB Banca organizadora : Facet Concursos

: Facet Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 23

: 23 Remuneração : até R$ 5.000,00

: até R$ 5.000,00 Inscrições : 27 de janeiro e 28 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro e 28 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 65,00 a R$ 90,50

: R$ 65,00 a R$ 90,50 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

12- Prefeitura de Ponta Grossa (PR)

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no Paraná, abriu um novo edital (nº 01/2020) de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio/técnico e superior na Secretaria de Saúde do Município.

As oportunidades oferecidas são para os cargos de Médico da Família II (CR), função que exige graduação em Medicina e Registro no Órgão da Classe e Técnico em Enfermagem (CR), função que exige o ensino médio completo, mais Curso Técnico em Enfermagem e inscrição no COREN. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.871,85 a R$ 14.293,84, por carga horária de 40h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 08h) até as 23h59min do dia 26 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundação Unespar. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

Concurso : Prefeitura de Ponta Grossa PR

: Prefeitura de Ponta Grossa PR Banca organizadora : Fundação Unespar

: Fundação Unespar Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : Cadastro reserva

: Cadastro reserva Remuneração : até R$ 14.293,84

: até R$ 14.293,84 Inscrições : 27 de janeiro a 26 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro a 26 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 100,00

: R$ 70,00 e R$ 100,00 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

13- Prefeitura de Mamanguape (PB)

14- Autarquia Municipal de Saúde do Município de Itapecerica da Serra (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra divulgou novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 124 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

O EDITAL nº 01/2020 oferta 48 vagas para cargos de Encanador, Motoboy, Operador de Combate a Zoonoses, Pedreiro, Técnico em Contabilidade, Médico Clínico Geral, Médico de Saúde da Família, Médico Dermatologista, Médico do Trabalho, Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico Mastologista, Médico Neonatologista, Médico Proctologista, Médico Psiquiatra, Médico Reumatologista, Médico Socorrista, Médico Ultrassonografista, Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas, Faxineiro, Tratador de Animais, Vigia , Almoxarife, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico Urologista, Médico Vascular, Médico Veterinário, Eletricista de Manutenção em Geral, Técnico em Informática, Técnico em Raio X, Técnico em Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra, Médico Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Nutricionista, Psicólogo, Farmacêutico, Médico Anestesista, Médico Cardiologista e Médico Endocrinologista. Os salários iniciais serão de até R$ 1.895,81.

E o EDITAL nº 02/2020 tem 76 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, função que exige o ensino médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. A remuneração oferecida será de R$ 1.400,00, por carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro até o dia 14 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 (nível fundamental), R$ 45,00 (nível médio/técnico) e R$ 55,00 (nível superior).

Concurso : Prefeitura Itapecerica da Serra SP

: Prefeitura Itapecerica da Serra SP Banca organizadora : RBO Concursos

: RBO Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 124

: 124 Remuneração : até R$ 1.895,81

: até R$ 1.895,81 Inscrições : 27 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 25,00, R$ 45,00 e R$ R$ 55,00

: R$ 25,00, R$ 45,00 e R$ R$ 55,00 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

15- Prefeitura Municipal de Urucará (AM)

Edital publicado. No Estado do Amazonas, a Prefeitura Municipal de Urucará abriu novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 142 vagas em cargos de nível superior na administração municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Física (6), Professor de Ciências (4), Nutricionista (2), Professor de Matemática (6), Professor de Geografia (6), Professor de História (6), Professor de Educação Artística (4), Professor Língua Estrangeira-Inglês (4), Pedagogo (2) e Professor 1° ao 5° ano (102). Os salários oferecidos chegam até R$ 2.616,00.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de janeiro (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 13 de março de 2020, no site oficial do Instituto Merkabah. O valor da inscrição está fixado em R$ 90,00.

Concurso : Prefeitura de Urucará AM

: Prefeitura de Urucará AM Banca organizadora : Instituto Merkabah

: Instituto Merkabah Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 142

: 142 Remuneração : até R$ 2.616,00

: até R$ 2.616,00 Inscrições : até 17 de maio de 2020

: até 17 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 90,00

: R$ 90,00 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

16- Consórcio Intermunicipal CEMMIL Saneamento Ambiental (SP)

Edital publicado. Em São Paulo, o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental que envolve as cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Aguaí e Leme, chamado Cemmil, divulgou um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas no cargo Auxiliar Serviços Gerais.

De acordo com o edital, a função exige o fundamental incompleto e oferece salário de R$ 1.090,00, por carga horária de 44 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro a 09 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Consesp. A taxa de inscrição está fixado em R$ 30,00.