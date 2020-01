Confira: 18 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 1.362 vagas! Até R$ 18.996,27

Concurso : Prefeitura de Alfredo Alves ES

5- Prefeitura de Catu (BA)

Edital publicado. No Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Catu abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 349 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Ajudante de Obras, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Roçadeira, Operador de Usina de Asfalto, Pintor, Podador de Árvores, Soldador, Ajudante de Eletricista, Ajudante de Mecânico, Auxiliar de Topografia, Copeira, Cozinheiro, Cuidadora de Idosos, Merendeira , Operador de Motosserra, Operador de Motoniveladora, Fiscal de Obras Públicas, Fiscal de Uso do Solo e Jardineiro (nível fundamental).

Condutor Socorrista, Desenhista Cadista, Educador Social (Karatê, Muay Thai e Boxe), Monitor de Trânsito, Motorista “D”, Oficineiro, Professor de Séries Iniciais, Recepcionista, Topógrafo, Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Creche, Auxiliar de Disciplina, Técnico de Radiologia, Técnico em Patologia Clínica, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal de Meio Ambiente e Técnico de Enfermagem (nível médio/técnico).

Professor de Teatro, Assistente Social, Bibliotecário, Biomédico, Cirurgião Dentista, Professor de Dança, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Odontólogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, Pedagogo, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Educador Físico e Enfermeiro (nível superior).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 e 17 de janeiro de 2020, no Centro de Cidadania Digital, localizado na Praça Lourenço Oliviere, s/n, no centro de Catu/BA. O valor da inscrição oscila entre R$ 10,00 (nível fundamental, médio e técnico) e R$ 20,00 (nível superior).

6- Prefeitura de Cuparaque (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Cuparaque divulgou a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 107 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal de Obras/Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal Sanitário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jardineiro, Coveiro, Eletricista, Enfermeiro, Farmacêutico, Motorista, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Máquinas, Operador de Máquinas Pesadas (Motoniveladora e Retro-Escavadeira), Auxiliar de Serviços Gerais, Bombeiro Hidráulico, Operário, Pedreiro, Professor PI, Psicólogo, Técnico em Saúde Bucal, Vigia, Auxiliar de Administração, Servente Escolar, Supervisor Escolar, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente de Limpeza Urbana e Assistente Social.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de janeiro (a partir das 07h) até as 16h do dia 03 de fevereiro de 2020, no site da Máxima Auditores, ou de forma presencial, na Secretaria de Educação, situado na Rua Rodrigues, Nº 600, Centro, no horário das 7h às 11h30min e das 13h às 17h. O valor da inscrição oscila entre R$ 44,00 a R$ 103,00.

7- Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT)