Confira: 21 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 1.779 vagas! Até R$ 13.217,90

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, pelo menos 21 órgãos abrem inscrições para o preenchimento de diversas vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).

Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$ 13.217,90.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Câmara de Santos (SP)

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Santos faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 37 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

O EDITAL nº 01/2020 oferta 02 vagas no cargo de Procurador e a remuneração oferecida será de R$ 8.000,00, por carga horária de 30 horas semanais.

Já o EDITAL nº 02/2020 oferece vagas em cargos de Analista de Sistemas (1), Analista em Gestão Pública (4), Analista Financeiro (2), Analista Urbano (1), Contador (2), Engenheiro de Telecomunicação (1), Jornalista (1), Técnico Audiovisual (1), Técnico de Som (CR), Auxiliar Legislativo (4), Assistente Legislativo (8), Analista de Recursos Humanos (2) e Analista Jurídico (8). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.653,33 e R$ 7.500,00, por carga horária de 40h semanais.

As inscrições para o EDITAL nº 01 devem ser realizadas entre o período de 20 de janeiro (a partir das 10h) até às 17h do dia 19 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Mais. A taxa de inscrição está fixado em R$ 64,00.

Já o EDITAL nº 02, os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 10h) até as 17h do dia 03 de março de 2020, no site oficial do Instituto Mais. O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 (nível médio/técnico) e R$ 64,00 (nível superior).

Concurso : Câmara de Santos SP

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

2- Corpo de Bombeiros de Roraima

3- Marinha

Saiu o edital do concurso Aprendiz de Marinheiro. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de 900 vagas para ingresso em 2021. Todo o processo do certame será realizado durante todo o ano de 2020, com várias etapas.

De acordo com o edital do concurso, podem concorrer a uma das vagas apenas candidatos do sexo masculino de 18 a 22 anos, completos até o primeiro dia do mês de janeiro de 2021. Além disso, é necessário ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão do último ano. Além disso, ter altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Após ingressar na instituição, os alunos aprendizes vão receber soldo no valor de R$1.560. Além disso, os profissionais contarão com adicional militar de 202,80 e adicional de habilitação de R$187,20. O salário chega a até R$1.950 (valores referentes a 2019, pois ainda não foram divulgadas as atualizações).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de janeiro de 2020 e 23 horas e 59 minutos do dia 03 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da instituição.

Além disso, os interessados poderão se inscrever através de postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas em edital.

A taxa de inscrição vai custar R$25, podendo ser paga até o dia 10 de fevereiro de 2020, em qualquer agência bancária.

O concurso vai contar com provas objetivas, além de Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).

A prova objetiva ainda não tem data confirmada. O exame será de caráter eliminatório e classificatório, contendo 50 questões de múltipla escolha, sendo: 15 questões de Português; 15 questões de Matemática; 15 questões de Ciências (Física e Química); e 5 questões de Inglês. A avaliação terá quatro horas de duração.

As provas serão aplicadas nas cidades de Rio de Janeiro (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); Vila Velha (ES); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PR); Paranaguá (PR); Fortaleza (CE), Belém (PA); Santana (AP); Parnaíba (PI); Santarém (PA); São Luís (MA); Rio Grande (RS); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Ladário (SC); Brasília (DF); São Paulo (SP); Manaus (AM) e Santos (SP).

Cada questão da prova terá valor de dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. Serão eliminados quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nova inferior a dez em qualquer uma das disciplinas.

Informações do concurso

: R$25 Saiba mais sobre o concurso.

4- Prefeitura de Águas Formosas (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Águas Formosas divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 27 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Apoio à Administração Pública (3); Auxiliar de Apoio à Saúde (2); Professor de Educação Infantil PEI I (2); Técnico em Informática (1); Agente de Serviços de Administração do Social (1); Assistente de Administração da Saúde (1); Oficial de Administração de Cadastro de Arrecadação (1); Professor de Educação Básica PEB I (10); Advogado Público Municipal (1); Enfermeiro (1); Motorista da Educação (1); e Motorista da Saúde (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 3.782,58, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro de 2020 até às 22h do dia 20 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Elo Assessoria e Serviço. O valor da inscrição oscila entre R$ 49,90 a R$ 189,13.

Concurso : Prefeitura Águas Formosas MG

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

5- Prefeitura de Aracitaba (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Aracitaba divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 41 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico Educacional, Agente Administrativo, Agente Especial de Saúde, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviço Escolar, Auxiliar de Serviços Internos e Externos, Agente Especializado de Gestão Pessoal, Enfermeiro, Digitador de Computador, Motorista, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro, Fisioterapeuta, Professor, Supervisor Escolar, Secretário Escolar e Farmacêutico. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 3.217,59.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro (a partir das 00h) até as 23h59min do dia 18 de fevereiro de 2020, no site oficial da Autor Consultoria, ou de forma presencial, na sede da Prefeitura, Praça Barão de Montes Claros, Nº 16, Centro, no horário das 13h às 16h30min, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 e R$ 100,00.

Concurso : Prefeitura Aracitaba MG 2020

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

6- Prefeitura de Colíder (MT)

A Prefeitura Municipal de Colíder MT faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 59 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.250,00 e R$ 6.499,29.

As oportunidades são para os cargos de Cozinheira (Cr), Agente de Combate a Endemias (9), Agente Comunitário de Saúde (13) e Apoio Administrativo Educacional/ Manutenção da Infraestrutura/ Limpeza (Cr) NÍVEL MÉDIO.

Controlador Interno (1), Enfermeiro (5), Farmacêutico (2), Professor de Língua Portuguesa e/ou Letras (1), Professor de Matemática (1), Advogado (1), Professor de Educação Infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental (25) e Professor de Inglês (1) NÍVEL SUPERIOR.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro (a partir das 00h) até as 23h59min do dia 30 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Masterz Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

Concurso : Prefeitura de Colíder MT

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

7- Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG)

Inscrições até: 20/02/2020

Vagas: 12

Salário máximo: R$ 2.467,21

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Conceição da Barra de Minas

Estado: Minas Gerais

Saiba mais sobre o concurso.

8- Prefeitura de Corumbaíba (GO)

No Estado do Goiás, a Prefeitura Municipal de Corumbaíba abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 70 vagas, sendo 16 para preenchimento imediato e 54 vagas para formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fiscal de Posturas, Edificações e Meio Ambiente, Professor II/Pedagogia/Normal Superior/Educação Infantil, Biólogo, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Motorista de Veículos Pesados, Técnico de Enfermagem e Médico Veterinário. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.526,83 a R$ 3.869,40.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 20 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Ibrasp Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 200,00.

Concurso : Prefeitura de Corumbaíba GO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

9- Prefeitura de Guadalupe (PI)

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Guadalupe faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 33 vagas em cargos de níveis médio e superior para lotação na zona rural e zona urbana.

A Zona Rural oferece 07 vagas em cargos de Professor de Língua Portuguesa (1), Professor Auxiliar de Educação Infantil e Educação Especial (1), Professor de Polivalência e Educação Infantil (3), Professor de Educação Física (1) e Professor de Matemática (1).

E a Zona Urbana oferta 26 vagas para Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Matemática (1), Professor Auxiliar de Educação Infantil e Educação Especial (10), Professor de Polivalência e Educação Infantil (10) e Professor de Educação Física (4).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.039,00 e R$ 2.941,46, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 22 de janeiro de 2020, de formar presencial, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Guadalupe-PI, localizado na Rua Maranhão, s/n, Vila Boa Esperança, no horário das 07h30min às 13h30min.

Concurso : Prefeitura de Guadalupe PI

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

10- Prefeitura de Icatu (MA)

11- Prefeitura de Maracaí (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Maracaí faz saber aos interessados a abertura de um novo concurso público para preencher 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Pedreiro (1) Coletor de Resíduos (2), Costureira (1), Eletricista (1), Agente de Saneamento (1), Agente de Apoio Educacional (1), Auxiliar de Enfermagem (1) e Agente Comunitário ESF – Jardim Primavera (1), Professor de Educação Especial (1), Técnico de T.I. (1), Arquivista (1), Cirurgião Dentista ESF (1), Médico Clínico Geral (1), Médico ESF (1) e Médico Neurologista (1).

Os salários oferecidos chegam até R$ 13.217,90, por carga horária de 10, 30, 40 e 44 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 20 de janeiro (a partir das 10h) até às 16h do dia 04 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Conscam Web. O valor da inscrição varia entre R$ 44,00 e R$ 64,00.

Concurso : Prefeitura Municipal de Maracaí SP

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

12- Prefeitura de Mutunópolis (GO)

13- Prefeitura de Rianápolis (GO)

14- Prefeitura de São Felix de Minas (MG)

A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas MG faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 67 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista, Odontólogo, Operário, Pedreiro, Professor , Professor de Educação Física, Psicólogo, Agente de Saúde, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Médico Psiquiatra, Monitor Creche, Vigia, Técnico Agropecuário, Médico Pediatra, Técnico em Enfermagem, Escriturário, Gari, Médico Clínico Geral e Médico Ginecologista.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 998,00 e R$ 10.499,54.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro até às 23h59min do dia 18 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Leandro Lima Assessoria Pública (www.leandrolimaassessoria.com.br). O valor da inscrição oscila entre R$ 47,00 a R$ 524,00.

Concurso : Prefeitura de São Félix de Minas MG

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

15- Prefeitura de Viradouro (SP)

16- SAMAE Brusque (SC)

No Estado de Santa Catarina, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (SAMAE) abriu novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 03 vagas de Agente de Leitura e Inspeção, função que exige ensino médio completo e Carteira de Habilitação na categoria “AB”.

O salário oferecido será de R$ 2.117,74, mais R$ 308,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 24 de janeiro de 2020, na sede do SAMAE de Brusque, situada na Rua Dr. Penido, Nº 297, Centro de Brusque/SC, próximo ao setor de Recursos Humanos.

Concurso : Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

17- Prefeitura de Nova Granada (SP)

Edital publicado. Localizado a 472 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Nova Granada divulgou a abertura de novo concurso público para preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem, Telefonista, Educador Físico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Terapeuta Ocupacional, Professor de Educação Básica I, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Inspetor de Alunos, Merendeira , Monitor de Educação Infantil, Operador de Máquinas, Assistente de Arrecadação de Tributos, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Coveiro, Lixeiro, Zelador de Cemitério, Auxiliar de Tributação, Escriturário, Secretário de Escola, Médico Clínico Geral e Médico Ginecologista.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Salários oferecidos até R$ 3.150,04.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 20 de janeiro (a partir das 10h) até as 16 horas do dia 06 de fevereiro de 2020, nos sites oficiais da www.novagranada.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br. O valor da inscrição varia entre R$ 12,32 (nível fundamental), R$ 12,33 (nível médio/técnico) e R$ 12,35 (nível superior).

Concurso : Prefeitura de Nova Granada SP

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

18- Prefeitura de Nova Nazaré (MT)

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Nova Nazaré faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 58 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 519,50 e R$ 1.460,11, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 31 de janeiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré-MT, localizado na Avenida Jorge Amado, Nº 901, Centro, no horário das 08h as 12h. O valor da inscrição varia entre R$ 15,00 (nível fundamental), R$ 25,00 (nível médio/técnico) e R$ 50,00 (nível superior).

Concurso : Prefeitura Municipal de Nova Nazaré

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

19- Prefeitura de Pedra Preta (MT)

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Pedra Preta anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 183 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior ) na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Agente de Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Odontólogo, Técnico em Radiologia, Operador de Máquinas Pesadas, Técnico em Edificações, Agente de Vigilância, Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano, Assistente Social, Médico Especialista em Psiquiatria, Técnico de Laboratório, Técnico em Enfermagem, Auxiliar/Cuidador, Agente de Vigilância Sanitária, Bioquímico/Farmacêutico, Médico de PSF, Contínua/Merendeira, Monitor, Motorista, Professor de Ciências Biológicas, Professor de Educação Física e Professor de Geografia.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 9.308,70.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro (a partir das 17h) até o dia 24 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora W2 Consultores. Não haverá taxa de inscrição.

Concurso : Prefeitura de Pedra Preta MT

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

20- Prefeitura de Senador Georgino Avelino (RN)

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino abriu um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Educação.

As oportunidades são para os cargos de Monitor de Ônibus (1), Vigia (1), Motorista (3) e Porteiro (2) NÍVEL FUNDAMENTAL; Monitor de Sala (Estagiários) (8), Auxiliar de Crianças Especiais (Estagiários) (12), Secretária Escolar (2), Bibliotecária (1) NÍVEL MÉDIO; Professor de Matemática (1), Coordenador Pedagógico (2), Nutricionista (1), Professor de História (1), Professor de Geografia (1), Professor de Inglês (1), Professor de Ciências (1) e Professor de Educação Física (1) NÍVEL SUPERIOR.

As remunerações oferecidas variam entre R$ 600,00 e R$ 2.399,33, por carga horária de 20, 30 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 21 de janeiro de 2020, presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Santo Antônio s/n, centro, Senador Georgino Avelino/RN. Não haverá taxa de inscrição.

Concurso : Prefeitura de Senador Georgino Avelino

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

21- Universidade Federal do Pará (UFPA)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) faz saber aos interessados a abertura de novos editais (Nº 14, 15 e 16/2020) de concurso público para preenchimento de 05 vagas no cargo de Professor Adjunto e Assistente para atuação nos campi de Instituto de Ciências da Saúde, Castanhal e Salinópolis. Os salários oferecidos variam entre R$ 5.831,21 e R$ 9.616,18.

De acordo com o edital, a função exige graduação na área de atuação, mais titulação em nível de doutorado para Professor Adjunto e de mestrado para Professor Assistente. As oportunidades são para os cargos de Engenharia de Petróleo – Engenharia de Poço (1), Atenção Integral à Saúde (2), Computação Aplicada (1) e Atenção ao Sistema Endócrino (1).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro (a partir das 14h) até as 18h do dia 20 de abril de 2020, no site oficial da Ceps/Ufpa. O valor da inscrição está fixado em R$ 180,00.