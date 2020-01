Confira a lista de shows que acontecem no dia da Lavagem do Bonfim

A tradicional festa popular da Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta-feira (16) e Salvador, mais uma vez, se mostra como uma cidade festiva e multicultural. Isso porque além das atividades tradicionais religiosas, acontecerão nesta data diversos shows pela capital baiana, com uma mistura de vários ritmos e que atendem gostos. Confira a lista que o portal iBahia preparou com os eventos e acesse a Agenda Vibes para saber tudo o que acontece na cidade.

ACB no Bonfim

Atração: Banda Samba de Verdade

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), na Praça Conde dos Arcos – Comércio

Horário: 8h

Quanto: R$50 (associados) / R$100 (convidados)

Vendas: Na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), na Praça Conde dos Arcos – Comércio

Bonfim Baluarte

Atrações: Jau e grupo Mudei de Nome

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Chácara Baluarte – Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 14h

Quanto: R$ 80 / R$140 (área vip)

Vendas: Site Sympla e loja Litoraneus (Shopping Salvador e Shopping Paralela)

Bonfim de Tarde

Atrações: Bell Marques e É O Tchan

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Bahia Marina – Comércio

Horário: 15h

Quanto: R$150 (open-bar – meia) / R$300 (open-bar – inteira) / R$280 (backstage – meia) / R$560 (backstage – inteira)

Vendas: Site Sympla

Bonfim Privilege

Atrações: Péricles, Sorriso Maroto, Vou Pro Sereno, Samba & Suor, CBX Samba Clube e DJ Rafa Maciel

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Espaço Jequitaia, antigo Arquipélago Summer Club – Calçada

Horário: 13h

Quanto: R$50 (pista – meia) / R$ 100 (pista – inteira) / R$100 (frontstage – meia) / R$200 (frontstage – inteira) / R$160 (open bar – meia) / R$320 (open bar – inteira)

Vendas: Site Sympla, Safeticket, Balcão de Ingressos, lojas South e LBSportclub

Ensaios Elétricos de Armandinho

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Café Rubi, Wish Hotel da Bahia – Campo Grande

Horário: 20h30

Quanto: R$80

Vendas: Bilheteria do Café Rubi (de segunda a sábado, das 14h às 19h, e em dias de apresentação, até às 20h30) e também através do site do estabelecimento

Enxaguada du Bonfim

Atrações: Carlinhos Brown, Diogo Nogueira, Parangolé, Mariene de Castro e Nelson Rufino

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Museu do Ritmo – Comércio

Horário: 14h

Quanto: R$72 (pista – meia) / R$ 144 (pista – inteira)

Vendas: Site Safeticket ou lojas South

SALVA – Psirico

Atrações: Psirico, Felipe Pezzoni (Banda Eva) e DJ Ralk

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Casa Cloc – Dois de Julho

Horário: 15h

Quanto: R$60

Vendas: Site Sympla

Sarau Constelação

Atrações: Bandas DusGroovx, Mukambo, Império Ragga e Chalize

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Av. Constelação, 85, Pedra Furada – Monte Serrat

Horário: 15h

Quanto: “Pague quanto puder”

Vendas: No momento do evento

Solar Music Festival – GRAÇA

Atração: Bago de Jazz (jazz e bossa Jazz)

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Solar da Graça – Graça

Horário: 18h

Quanto: R$15 (couvert por pessoa)

Vendas: No momento do show

Solar Music Festival – RIO VERMELHO

Atração: IFÀ (Ijexa Funk Afro Beat)

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Solar do Rio Vermelho – Rio Vermelho

Horário: 18h

Quanto: R$15 (couvert por pessoa)

Vendas: No momento do show

The Broadcasters

Quando: Quinta-feira, 16/01/2020

Onde: Varanda do SESI – Rio Vermelho

Horário: 22h

Quanto: R$25 (antecipado) / R$35 (no evento)

Vendas: Através do perfil do grupo no Instagram (@thebroadcastersoficial)