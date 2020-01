A segunda edição do Baile da Santinha, que acontece no dia 17 de janeiro, vai contar com outras atrações, além do anfitrião Léo Santana. O público vai curtir os shows de Kevin O Chris, Simone e Simaria, Zé Neto e Cristiano e Pedro Sampaio.



Os ingressos para o show de abertura, que acontece nesta sexta-feira (10), estão esgotados. Os bilhetes para a próxima semana vão começar a ser vendidos a partir das 16h desta tarde.