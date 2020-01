Confira detalhes da participação de Anitta em ‘Amor de Mãe’

Após anunciar que deseja investir em outros ramos artísticos, Anitta fez a gravação de sua participação na novela ‘Amor de Mãe’, na segunda semana de janeiro. Na trama, a funkeira interpretará Sabrina, uma fã de Ryan (Thiago Martins) para lá de louca, com direito à beijo em hotel luxuoso.

Foto: reprodução



De acordo com a Revista QUEM, a exibição das cenas gravadas pela funkeira está prevista para ir ao ar no fim de fevereiro. Além de Thiago Martins, Anitta contracena com Regina Casé e Nanda Costa. A personagem de Anitta também trocará beijos calorosos com Ryan. As cenas foram gravadas em um hotel de luxo em Copacabana, Rio de Janeiro.

Ao que tudo indica, o ano de 2020 trará uma reviravolta na carreira de Anitta. Após dez anos de uma carreira de alcance internacional, em entrevista ao Gshow, a funkeira disse que sairá um pouco dos palcos para viver novas experiências.