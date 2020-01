Contratar é compactuar: Ceará dará mau exemplo se avançar interesse por Jean

​Nos próximos dias, uma situação que demanda atenção no futebol brasileiro deve preencher os noticiários esportivos: o futuro do goleiro Jean. Preso na Flórida após denúncia de violência doméstica contra sua própria esposa, o jogador dificilmente seguirá no ​São Paulo, que já deu indícios de que aguarda a reapresentação do elenco no próximo dia 8 para sacramentar sua rescisão contratual unilateral.

​​Ao passo que o Tricolor Paulista flerta com a atitude correta – de não patrocinar um agressor confesso -, o ​Ceará flerta com o mau exemplo, ao admitir interesse na contratação do camisa 1. Moralmente e esportivamente, esse movimento não faz o menor sentido para o Vozão e tende a atrair muito mais danos/repúdio do que benefícios ao clube alvinegro.

Além de estarmos falando de um reserva que há muito não performa em alto nível – o que faz de sua contratação já questionável no aspecto técnico -, a reinserção de Jean no mercado brasileiro seria um atestado dos clubes e seus dirigentes que o mundo do futebol vive alheio à sociedade, já que as demandas por igualdade de gênero e fim da violência doméstica urgem e ganham cada vez mais força. O esporte, por sinal, não é e não deve ser tratado como um universo paralelo onde todo comportamento é validado: seus protagonistas precisam seguir valores éticos e morais, como qualquer profissional de qualquer outra área.

Goleiro Jean foi cogitado no Ceará. Resultado: #JeanNAO nos trending topics. — Tiago Cordeiro (@cronistaesporte) January 6, 2020

Dentro do absurdo que é o fato de um clube ainda pensar em empregar um agressor, o alento está na reação negativa imediata da torcida alvinegra, que se manifestou em peso contra a possível contratação. Nos resta torcer para que a reação popular seja suficiente para travar o que seria uma mancha na bela história do Vozão.