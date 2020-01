Corinthians busca jogador do Boca Juniors para sistema ofensivo, diz jornalista César Luis Merlo

​O Corinthians segue tentando se reforçar no mercado de transferências de 2020. Após acertar com o técnico Tiago Nunes, o comandante vai dando as coordenadas para a direção do Timão nos investimentos. O primeiro reforço foi o meia-atacante Luan, vindo do Grêmio. Logo após, o clube fechou com o volante Victor Cantillo, que está a detalhes de ser oficializado. E agora mais um reforço poderá vir de fora do país.

Segundo o jornalista ​César Luis Merlo, do canal Tyc Sports, da Argentina, o Corinthians tem interesse em contratar por empréstimo o meia Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso. Atuando pelo Boca Juniors, o atleta de 24 anos é uma da revelações do futebol argentino nos últimos anos, porém, não conseguiu se firmar no clube de Buenos Aires.

O ​Timão não terá o meia Junior Sornoza na próxima temporada, já que o jogador deverá ser emprestado para a LDU, do Equador. Com Luan podendo atuar tanto como armador ou no ataque, Bebelo surgiria como mais uma alternativa para Tiago Nunes. O treinador, inclusive, enfrentou o meio-campista no ano passado, quando Boca Juniors e Athletico-PR mediram forças pela Libertadores da América.

Revelado pelo Talleres, Bebelo Reynoso logo ganhou destaque no futebol argentino e foi adquirido pelo Boca Juniors. No gigante de Buenos Aires não conseguiu atingir sua melhor forma e não teve muitas oportunidades. Na temporada 2018/19, foram 25 jogos disputados e apenas dois gols marcados. Na atual temporada, Bebelo tem 18 partidas e também duas bolas na rede.