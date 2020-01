Corinthians começa a encaminhar futuro de atletas em último ano de contrato

Um olho nas contratações e outro nas renovações. Sim, enquanto monta seu grupo para a temporada de 2020, o ​Corinthians precisa ficar atento a oito jogadores que possuem vínculo somente até o final do ano. Ou seja, em não havendo um acordo ainda no primeiro semestre, a partir de julho ​todos eles poderão assinar um pré-contrato para deixar o Parque São Jorge de graça.

Como destaca o ​Globoesporte.com, as situações de Pedrinho e Gabriel parecem bem encaminhadas. O primeiro, sem receber propostas de fora do país, já autorizou seu empresário a negociar um novo compromisso, que pode ser de quatro anos. A tendência, inclusive, é que nas próximas semanas as partes sentem para conversar e dar um encaminhamento ao processo. Já o volante, muito embora a frustração pela não ida ao Al-Hilal no meio de 2018, já concordou em assinar até 2022. Ou seja, faltaria apenas colocar tudo no papel.

Enquanto isso, o futuro dos volantes Renê Júnior e Ralf, do meia Jadson e dos atacantes Mauro Boselli e Vagner Love está indefinido. Todos têm de 30 anos para cima e, portanto, já entram na parte final da carreira. Renê pode ser envolvido em algum troca-troca e, caso isso aconteça, dificilmente voltará a vestir a camisa corintiana. Com relação a Ralf e Jadson, tudo dependerá da utilização a ser dada para a dupla pelo técnico Tiago Nunes. Já Boselli e Love precisarão provar em campo que ainda podem ser decisivos. Por fim, o volante Camacho, por ter atuado com o novo treinador do Timão no Athletico-PR, deve ganhar oportunidades. Caso se encaixe na equipe, tem tudo para formalizar um novo acordo.

