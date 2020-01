Corinthians dá show, vence por 3 a 1 e avança na Copinha; veja os gols

O Corinthians é o maior campeão da Copinha, situação que coloca uma enorme pressão para o time paulista para continuar sendo o grande campeão da competição. Na noite deste sábado, o Timão joga contra o Cuiabá, em jogo decisivo pela competição que ocorre no estado de São Paulo.

O primeiro tempo foi todo do Corinthians, onde o Alvinegro teve as maiores chances de fazer gols. O alvinegro dominou todas as ações durante o primeiro tempo, onde pressinou e acabou terminando a primeira etapa com um gol a seu favor. Daniel Marques recebeu o cruzamento de Vitinho, onde aproveitou muito bem a oportunidade e chutou no gol, fazendo 1 a 0. Veja abaixo o gol.

FIM DO 1º TEMPO! Corinthians 1×0 Cuiabá 🏆 Copinha – 2ª fase (jogo único) pic.twitter.com/54dmJ9Whba — Goleada Info (@goleada_info) 12 de janeiro de 2020

No início do segundo tempo, o Corinthians começou novamente tendo uma grande chance, onde Ruan Oliveira fez uma boa jogada e cruzou para Léo Pereira, que fez 2 a 0. Logo em seguida, o Cuiabá fez 2 a 1, veja os gols logo abaixo. No finalzinho, o Timão fez 3 a 1.

Assistência do Ruan Oliveira e gol de Léo Pereira: Corinthians 2×0 Cuiabá #Copinha pic.twitter.com/Lek0SqaUYp — Goleada Info (@goleada_info) 12 de janeiro de 2020

Luís Antônio aparece no meio da zaga e diminui: Corinthians 2×1 Cuiabá #Copinha pic.twitter.com/UmNfxUHOPU — Goleada Info (@goleada_info) 12 de janeiro de 2020

Com a canhota ele tirou de toda a defesa, com a direita ele guardou. Olho no habilidoso Gabriel Pereira. Encerrado em Franca: Corinthians 3×1 Cuiabá #Copinha pic.twitter.com/OF8tjP8km6 — Goleada Info (@goleada_info) 12 de janeiro de 2020

O Corinthians está trabalhando para montar um time ainda mais competitivo e, por conta disso, quem se destacar na Copinha pode muito bem ser aproveitado pelo técnico Tiago Nunes. O time de cima tem algumas posições onde é preciso reforços, como é o caso do substituto de Clayson.