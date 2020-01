Corinthians e Benfica avançam por negócio de R$ 93 milhões; troca é oferecida a Andrés Sanchez

​As próximas horas podem ser cruciais para o ​Corinthians e um de seus principais destaques dentro do elenco. Isso porque, sendo o site ​GloboEsporte, o clube paulista está muito próximo de sacramentar a venda de Pedrinho para o Benfica, de Portugal.

De acordo com a publicação, o negócio seria na faixa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões). A expectativa é de que nesta quinta-feira as tratativas avancem a ponto de o acordo vir a ser sacramentado em definitivo. O presidente corinthiano, Andrés Sanchez, está em em terras lusitanas desde quarta-feira e é esperado para uma reunião com o seu colega benfiquista, o mandatário Luís Filipe Vieira. Na pauta, o Corinthians buscará majorar o valor do acordo, além de manter um percentual em futuras vendas (hoje detém 70% de seus direitos econômicos).

Vender Pedrinho por 20 milhões de euros e comprar metade do Rony por 6? Pra mim não é bom negócio. Vender Pedrinho por 20 milhões, ficar com uma porcentagem para ganho futuro e acertar as contas do clube? Ótimo negócio#Corinthians — Marco Bello Jr (@marcobellojr) January 29, 2020

Para compor o negócio, segundo o site ​Goal, o clube português teria manifestado o interesse em envolver o atacante ​Yony González a fim de abater o valor a ser pago por Pedrinho. Na avaliação dos Encarnados, o colombiano custaria na casa dos 7 milhões de euros, o que faria com que o Timão recebesse 13 milhões de euros em dinheiro. A proposta, no entanto, não agrada muito à diretoria alvinegra, que prefere receber o montante integral.