Corinthians e Dínamo Kiev definem últimos detalhes sobre Sidcley

​Em busca de reforços para a temporada de 2020, o Corinthians do técnico Tiago Nunes está perto de contratar o lateral-esquerdo Sidcley, de 26 anos, que já teve passagem efêmera pela equipe em 2018 quando foi emprestado pelo Athletico Paranaense. Se destacando após boa passagem no Timão, rumou à Europa para defender o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

À época, o jogador custou cerca de 5€ milhões aos cofres do clube ucraniano, aproximadamente R$ 22 milhões de euros. Desde então, o jogador não teve muito sucesso com a camisa dos Bilo-Syni (Branco-Azulados), participando de apenas 23 jogos, marcando um gol e distribuindo duas assistências no total.

Em baixa na Europa, o Timão despertou o interesse de repatriar o jogador e encaminhou um acordo com o Dínamo de Kiev para concordarem num empréstimo de uma temporada. O montante inicial foi de 1€ milhão de euros (R$ 4,5 milhões), mas no fim das contas os clubes se acertaram em 200€ mil euros (R$ 900 mil), com prioridade de compra ao término do empréstimo.

INFORMAÇÃO👇 Acabo de falar com um importante dirigente do Corinthians sobre Sidcley: “Vem. Não assinou ainda, mas vem!” O negócio está muito bem encaminhado para um empréstimo até o fim de 2020! Sigo buscando, mas a confiança é altíssima dentro do clube! — João Paulo Cappellanes (@capelareal) January 1, 2020

Supostamente, o jogador assinará o contrato com o clube do Parque São Jorge já na próxima semana. A diretoria corinthiana está otimista e acredita que o lateral-esquerdo já vai estar em ação na pré-temporada que será nos Estados Unidos. Sidcley foi campeão do Campeonato Paulista em 2018, fez 27 partidas e marcou três tentos pelo Coringão.