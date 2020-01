Corinthians estuda contratação de Marinho; Santos pede R$ 68 milhões

Contratado desde dezembro, o ​Corinthians anunciou oficialmente a contratação de Luan no último sábado (11). O meia-atacante assinou até dezembro de 2023 e foi um pedido especial do técnico Tiago Nunes. O jogador chega com grande nome, já que era dos líderes do elenco do ​Grêmio.

Além de Luan, o Timão também anunciou o meio-campista Victor Cantillo, ex-Junior Barranquilla, assinando até o fim de 2024. O Alvinegro pagou 12 milhões de reais pelo atleta de 26 anos de idade, que também chega sob elogios da comissão técnica e da diretoria corintiana.

Com a dupla anunciada, o time paulista busca mais nomes e tenta a contratação de Marinho, do Santos. Na última quarta-feira (08), o santista não se apresentou no Peixe e os boatos sobre uma possível aumentaram. O contrato do jogador com o time da Vila Belmiro vai até dezembro de 2022.

Na temporada passada, o ponta atuou em 31 partidas, com oito gols e cinco assistências. O atual valor de mercado é de 1,60 mil euros, cera de 7,2 milhões de reais na cotação atual. Apesar do desejo do Campeão dos Campeões, o presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou que negocia Marinho somente por 15 milhões de euros, cerca R$ 68 milhões de reais: “O Marinho é 100% nosso e só sai por 15 milhões de euros”, afirmou o mandatário ao site SCCP online.