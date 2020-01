Corinthians fará investida por meio-campista do Boca Juniors, crava jornal

​Sob novo comando e dando sinais de que virá renovado em 2020, o ​Corinthians segue ativo na janela de transferências em busca de novos reforços. Após fechar com o colombiano Victor Cantillo, o mercado sul-americano pode ser mais uma vez acionado pelo clube paulista, desta vez em uma investida ainda mais arrojada.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​De acordo com a apuração da ​TyCsports, o Corinthians mantém conversas ativas com os representantes do meio-campista Emanuel Reynoso, atleta de 24 anos que esteve no radar do Furacão na reta final de 2019. A ideia do Alvinegro é conseguir fechar a contratação via empréstimo, apostando que a diretoria xeneize não fará objeção a esse modelo, por se tratar de um jogador que não é titular absoluto do time.

Em 2019/20, o camisa 30 soma treze partidas pela Superliga Argentina, com um gol anotado e três assistências distribuídas.