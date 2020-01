Corinthians Feminino anuncia contratação de Andressinha, meia da Seleção

Principal potência do ​futebol feminino brasileiro atual, o Corinthians deu um passo importante nesta quinta-feira (9) para dominar ainda mais a modalidade em 2020. ​Em uma movimentação arrojada de mercado, o Alvinegro foi buscar a contratação da meio-campista Andressinha, de 24 anos, jogadora de Seleção Brasileira e rodagem no futebol estrangeiro.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​Através de suas plataformas e redes sociais oficiais, o clube paulista confirmou a chegada da atleta selecionável, que estava livre no mercado após conseguir rescisão amigável junto ao Portland Thorns FC, dos Estados Unidos. Em sua primeira entrevista como jogadora do ​Corinthians, a camisa 17 mostrou empolgação com o acerto e projetou um ano vencedor: “Fala, Fiel. Aqui é a Andressinha. Não vejo a hora de entrar em campo e vestir essa camisa. Que seja um ano de muitas vitórias e conquistas”, afirmou.

Pelas contas do estagiário, foram umas 74 milhões de perguntas: e a Andressinha? A Andressinha tem duas copas disputadas, jogou a Olimpíada também, estava nos Estados Unidos e agora é mais uma louca do bando! Seja bem-vinda, Andressinha! pic.twitter.com/G0aYBuaOgA — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 9, 2020

​​Campeão da ​Libertadores e do ​Paulistão em 2019, o Corinthians Feminino segue se reforçando para a nova temporada. Além de Andressinha, a lateral-direita Poliana e a atacante Pâmela já haviam sido anunciadas pelo clube paulista.