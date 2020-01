Corinthians impõe cláusula de compra para liberar volante ao Bragantino

​Matheus Jesus deve ser o próximo jogador a deixar o ​Corinthians, tendo o Red Bull Bragantino como destino para 2020. No entanto, para o negócio ser confirmado, o Timão impôs uma cláusula importante. Caso o volante atinja um determinado número de partidas com a camiseta do novo time, este será obrigado a comprá-lo ao final do período de empréstimo.

Como destaca o ​Lance!, a quantidade de jogos e o valor fixado para a aquisição em definitivo são mantidos em sigilo. O que se sabe, porém, é que o Bragantino arcará com 100% do salário do jovem de 22 anos, que foi contratado em maio desde ano e não teve muitas oportunidades. No total, esteve em campo 12 vezes, somando menos de 500 minutos. Mesmo assim, o clube foi obrigado a adquirir 50% dos direitos econômicos junto ao Estoril, de Portugal, e firmou vínculo até o final de 2023.

Além de Jesus, Junior Urso é outra baixa entre os volantes do Corinthians, ele que foi vendido ao Orlando City, dos Estados Unidos. Em compensação, Camacho, que estava cedido ao ​Athletico-PR, fica à disposição de Tiago Nunes para o início da temporada. Já o colombiano Victor Cantillo, que atuava no Junior Barranquilla, está muito próximo de ser anunciado oficialmente.

Foto: Daniel Augusto Jr/ Agência Corinthians / Divulgação