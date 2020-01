Corinthians: Novela acabou! Jornalista crava destino de Rony para 2020

O Corinthians batalhou para tentar chegar a um acordo pela compra de Michel, entretanto, ele acabou não indo para o Alvinegro. O Goiás deu preferência ao Flamengo, que acabou fazendo uma proposta melhor financeiramente e o contratou. Por conta disso, o Timão começou a focar em Rony, atleta que tem características semelhantes, sendo um dos grandes destaques com a camisa do Athletico Paranaense.

Corinthians tem interesse em Rony

O negócio com o Athletico Paranaense é tão difícil quanto. O Corinthians já se acertou com o atleta, entretanto, muito dificilmente ele jogará em Itaquera. Quem garante isso é o jornalista Rodrigo Vessoni, em texto publicado no Meu Timão. Em contato com dirigentes Alvinegros, o jornalista percebeu um desânimo, sendo um sinal que o seu destino deve ser mesmo o Palmeiras.

Tudo indica que o destino de Rony será o Palmeiras. O motivo é que segundo o jornalista, o Palmeiras aceitou pagar 6 milhões de Euros, cerca de R$ 30 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. Além da boa oferta que o Furacão tem em mãos vinda da Academia de Futebol, o time Alviverde abriu a possibilidade de emprestas atletas para equipe do Paraná, deixando o caminho livre para ele ser contratado pelo rival corintiano.

O Corinthians pode não tentar a contratação de um jogador de lado de campo. Hoje, o elenco tem boas opções disponíveis com capacidade de substituir Clayson. O alvinegro não vê o mercado com grandes opções e, por conta disso, o Alvinegro só deve buscar esse jogador caso veja uma ótima oportunidade. O Alvinegro já fez grandes contratações em 2020, sendo Luan o principal exemplo. O meia já participou de dois jogos com a camisa corintiana, onde demonstrou um ótimo futebol e foi coberto de elogios. Outro grande jogador contratado foi o volante Vitor Cantillo, atleta colombiano que chegou no Timão recentemente.