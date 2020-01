Corinthians se interessa por atleta avaliado em R$ 68 Mi

O principal reforço ofensivo do Corinthians para 2020 até o momento é o meia Luan, jogador que veio do Grêmio. Porém, com a saída de Clayson, o time paulista ainda não conseguiu contratar um substituto à altura e, por conta disso, está analisando o mercado para trazer um atleta com caracterítiscas semelhantes.

Corinthians de olho no mercado

O primeiro nome que o Corinthians tentou foi Michael, que estava no Goiás. Entretanto, as negociações não aconteceram como o esperado e, por conta disso, ele foi para o Flamengo. Hoje, segundo o site 90 minutos, o Timão está analisando a possibilidade de contratar Marinho, atleta do Santos e que viveu um ótimo momento na última edição do Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, se especula que o Corinthians possa ter interesse em contratar Marinho. O jogador seria uma ótima contratação para o setor ofensivo, porém, as negociações não são nada fáceis. Isso porque o Peixe já deixou claro que só irá liberá-l mediante o pagamento da multa rescisória, que hoje gira em torno de 15 milhões de Euros, cerca de R$ 68 milhões.

Com todos esses valores envolvidos, é certo que o Corinthians não vai fazer forças para pagar a multa. A única forma do negócio se desenrolar seria com o envolvimento de alguns atletas no negócio.