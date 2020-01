Corre! Veja as séries de 2019 que você ainda precisa assistir

Faltou tempo em 2019 para os viciados em séries assistirem a todas as produções que estrearam ou retornaram para mais uma temporada. Antes da avalanche de novidades voltar com tudo em 2020, dá tempo de você pelo menos ver aquelas que realmente merecem uma atenção especial. Por isso, o Cine Série Book começa o ano com uma lista do que houve de melhor no ano passado para você maratonar nesse comecinho de ano. Vamos aos nomes?

TOP 5 – NETFLIX

1. Olhos que Condenam

Baseada em fatos reais, a história conta como cinco jovens negros de Nova York foram acusados injustamente de um crime que não cometeram, julgados por parte da imprensa e da sociedade e tiveram suas vidas transformadas pela injustiça. Forte, revoltante e muitíssimo bem dirigida, a produção foi uma das mais festejadas em 2019 e lidera o nosso ranking de sugestões.

2. O Método Kominsky

Essa deliciosa comédia protagonizada pelos geniais Michael Douglas e Alan Arkin tem duas temporadas com episódios curtinhos feitos na medida para você gargalhar e se emocionar. Os diálogos rápidos, inteligentes e hilários dos dois idosos, que já não precisam de filtros para dizer o que pensam e fazer o que querem, são garantia de boas crises de riso. Prepare-se para aquele humor ácido e para apreciar dois monstros da atuação em cena.

3. Inacreditável

O nome da série já diz tudo. Você vai ficar de cara com essa história real exibida em oito episódios. No centro da trama, uma adolescente que diz ter sido abusada sexualmente dentro da própria casa é desacreditada pelos policiais. Passando por mentirosa, ela só ganha a atenção devida quando uma dupla de investigadoras assume o caso e tenta encontrar provas de que o crime realmente aconteceu.

4. Pose

Nova York, anos 1980. Em meio à violência crescente e ao início da epidemia de AIDS, travestis e transexuais viviam ainda mais marginalizados e achavam nas casas de acolhimentos, sempre comandadas por uma ‘mãe’, um refúgio. Aclamada pela crítica especializada, ‘Pose’ fala de preconceito e aborda de uma forma bem peculiar, original e sem melindres o universo LGBT da época e a importância que o grupo teve para a cultura Pop.

5. The Crown

Em 2019, a terceira temporada da série sobre o reinado de Elizabeth II chegou ainda mais empolgante, com a maravilhosa Olivia Colman no papel principal. Se você gosta de História, vai se empolgar facilmente com a narrativa bem conduzida. Para aqueles que não perdem uma treta familiar, os segredos do Palácio de Buckingham são um convite para a maratona. Sucesso desde a estreia, ‘The Crow’ é envolvente e conta com um elenco de primeira.

TOP 3 – OUTRAS PLATAFORMAS

1. Fleabag

Sem sombra de dúvidas, esta foi a série mais comentada de 2019. Escrachada, ácida, absurdamente inteligente, hilária e com um dos textos mais impressionantes feitos para TV nos últimos anos, a produção da BBC é roteirizada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, uma britânica de 33 anos responsável por outros sucessos, como Killing Eve. Na série, ela interpreta uma profissional fracassada, frustrada sexualmente e em constante conflito com a família. Toda essa tragédia ganha contornos cômicos e faz até a pessoa mais sisuda chorar de rir.

2. Chernobyl

No ano passado, a HBO foi a responsável por contar a história do acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Com uma fotografia excepcional, um roteiro impactante e atuações acima da média, a produção foi uma das grandes apostas da emissora e conquistou, de imediato, a aprovação da crítica e do público. São apenas cinco episódios que mostram o trabalho de dois pesquisadores para entender as causas do acidente enquanto o governo faz de tudo para abafar o caso. Simplesmente genial!

3. The Act

Baseada em fatos reais, uma das melhores séries de 2019 conta a história de uma mãe que sofre da Síndrome de Munchausen, uma doença mental em que uma pessoa exagera ou induz sintomas ou doenças em crianças sob seus cuidados para obter atenção ou gratificação pessoal. A grande Patricia Arquette interpreta a mãe perturbada e Joey King faz a filha supostamente acometida por um sem fim de doenças. A história é simplesmente sinistra e vai te prender do início ao fim. A série pode ser vista na plataforma de streaming Hulu.

Heyder Mustafá é jornalista e produtor cultural formado pela UFBA, editor de conteúdo da GFM e Bahia FM, apresentador do Fala Bahia e apaixonado por cinema, literatura e viagens.