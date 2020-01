Correios lança nova conta digital com cartão para negativados no SPC/Serasa 2020

Novidade na área. Através da Surf Pay, os Correios oferece um novo cartão de crédito para os cidadãos que estão negativados no SPC e Serasa. De acordo com informações da empresa, os clientes são beneficiados com serviço isento de anuidade e sem taxas de emissão. Todas modalidades são operadas pelo Correios Celular – o serviço móvel com rede virtual pertencente aos Correios.

São esperadas uma grande adesão ao novo serviço. A Surf Pay, por exemplo, espera atingir os 41% de pessoas que não possuem conta em banco. Hoje, esse quantitativo populacional movimenta R$ 665 bilhões anuais. Além disso, o novo serviço também deseja atrair as 60 milhões de pessoas que, hoje, estão com o nome negativado no SPC e Serasa, que não são consultadas durante a abertura da conta.

Segundo informações dos Correios, a conta digital poderá ser aberta sem nenhum custo. Após abertura, o cliente consegue realizar saques e depósitos em qualquer agência do Correios. Além disso, a rede Banco 24Horas poderá ser utilizada. Seus usuários contam com cartão de crédito Visa Internacional, que pode ser utilizado em comprar online ou aplicativos. A emissão do cartão e transferências entre contas Surf Pay também não são cobradas.

Vale lembrar que por se tratar de um crédito pré pago, o cliente deverá pagar uma quantia pré-estabelecida, conforme seu planejamento, antes de realizar a compra. Essa opção evita que o cliente caia na inadimplência e gaste além do que poderia conseguir pagar.

Quais os serviços oferecidos?

A Surf Pay oferece, além dos benefícios citados, recarga de celular, isenções em tarifas e serviços, transferência entre contas, entre outras opções. Essas facilidades são garantidas porque a conta é digital, portanto, não possui despesas que uma conta física teria. V

Veja algumas das tarifas isentas e outras que possuem taxas menores se comparadas a outros bancos tradicionais:

Abertura de conta (é isenta);

Emissão do cartão (é isenta);

Anuidade do cartão (é isenta);

Transferência para outro banco TED/DOC (custa R$ 7,35 por transferência);

Recarga de cartão via boleto (custa 3% do valor);

Tarifa de Saque (custa R$ 7,00 por cadasaque).

Como abrir um conta?

Os interessados poderão abrir uma nova conta digital através de um chip dos correios para celular. O número da conta é o mesmo do telefone. A conta pode ser aberta em qualquer agência dos Correios em todo o Brasil, também pelo aplicativo da Surf Pay ou pelo site da própria conta.

Veja também: Nome sujo? Banco do Brasil lança novo cartão em 2019 para negativados