Coudet aprova e Inter fica muito próximo de anunciar Marcos Guilherme e meia-atacante para 2020

​O Internacional promete chegar muito forte na atual temporada. Eduardo Coudet chegou com status de mudar completamente o time se comparado com o ano passado e a expectativa é que uma equipe com novas ideias seja montada logo nesse primeiro semestre. Até por isso, o comandante ​Colorado tem carta branca no bastidor para pedir contratações e decretar saídas de atletas.

Logo após a oficialização da chegada do treinador, a direção do clube gaúcho intensificou a busca por reforços e o “Saci” está muito próximo de anunciar dois novos jogadores: o atacante Marcos Guilherme e o meia-atacante Thiago Galhardo. As duas negociações estão bastante avançadas e, se nada de diferente, a dupla irá desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias. A informação foi passada pelo jornalista​ Lucas Collar.

O repórter ​João Batista Filho também trouxe uma informação semelhante e revelou que Galhardo já conseguiu a liberação do Ceará. Com isso, as tratativas com o Inter serão facilitadas e o jogador fica “livre” para assinar contrato com o Colorado. O nome do atleta foi muito bem avaliado por Coudet, que logo aprovou a possível contratação por entender que o reforço se encaixa perfeitamente no seu plano de jogo.

Boaa, gostei, não são craques, mas são jogadores que tem qualidade e podem ajudar. — Gabriel 泥 (@Gabriel21981759) January 4, 2020

Uma outra boa notícia para os torcedores do Internacional é que Paolo Guerrero deve mesmo permanecer no Beira-Rio. Muito se falou sobre o interesse do Boca Juniors no matador peruano, mas a direção do clube gaúcho jogou duro e recusou as sondagens do time argentino. Feliz vestindo a camisa vermelha, o artilheiro tem muita gratidão pelo Internacional e também já disse que pretende ficar para ajudar o clube a conquistar títulos.