Criança dorme, não acorda mais e sua mãe desesperada acaba fazendo uma grande descoberta

É verdade que todos os pais ao redor do globo se preocupam infinitamente por seus filhos, não seria nenhum exagero afirmar que eles morreriam por suas crias. A preocupação é ainda maior quando eles são crianças ou jovens. Os papais e as mamães quando seus filhos são pequenos, ainda estão ensinando como é a vida para seus amados e o fator surpresa das crianças é o que causa tanto medo.

Quando eles já estão grandinhos, começam a querer sair, viver o mundo e aproveitar a vida. Ficam expostos aos perigos existentes no mundão e a preocupação novamente atinge seu pico. As doenças são as coisas que deixam os pais loucos, porém, algumas são tão discretas que em muitos casos fica impossível perceber até que seja tarde demais.

Jennifer Abma viveu uma situação extremamente complicada com sua amada filha Anastasia e decidiu compartilhar sua experiência com outros pais para que o mesmo seja evitado por eles. Muitas pessoas sabem que não é recomendado deixar uma criança dentro do carro no calor ardente do verão.

Mesmo diante da informação sabida por muitos, todos os anos surgem novas histórias relatando o ato heróico de alguns verdadeiros heróis que agiram rápido para que o pior fosse evitado. Mas o relato de Abma provou que não precisa deixar uma criança dentro do carro no sol para presenciar a famosa ‘insolação’.

A mãe contou que demorou cerca de 20 minutos para acordar sua filha, tudo porque deixou a garota dormindo em seu quarto, local que estava extremamente quente e quando foi verificar como estava sua amada, a pequena estava toda suada e com o rosto vermelho.

Ligou para uma ambulância e os médicos chegaram rapidamente para analisar a situação. Após alguns exames rápidos, os profissionais constataram que os níveis de açúcares no sangue de Anastasia eram de apenas 1,2 sendo que deveria existir um nível acima de 4.

Os médicos conseguiram acordar a menina após administrarem sacarose, ela acordou assustada e chorando muito. Jennifer explicou que não foi culpa dela, porém, ficava difícil não se culpar.

Ressaltou a importância de checar o clima no local onde os pais deixam seus filhos dormirem para evitar qualquer tipo de tragédia. Contou que não era capaz de imaginar o que poderia ter acontecido com sua amada Anastasia se não fosse olhar como ela estava.