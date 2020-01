Cruzeiro acerta contratação de zagueiro que estava no Vitória para temporada 2020

​O ​Cruzeiro se reapresentou nesta semana e iniciou sua pré-temporada em Belo Horizonte. Ainda com muitas indefinições no elenco do técnico Adilson Batista, com a possibilidade de uma série de jogadores deixarem o clube nos próximos dias, a diretoria trabalha na montagem do grupo. Apesar dos problemas financeiros, os dirigentes da Raposa estão atentos ao mercado da bola.

De olho em prováveis perdas no setor defensivo, o Cruzeiro, apesar de ainda não ter informado oficialmente os detalhes, fechou com um novo reforço. De acordo com informação publicada pela ​Rádio Itatiaia, o clube acertou a contratação do zagueiro Ramon, de 24 anos. O defensor, natural de Feira de Santana (BA), chega ao time celeste após disputar as últimas temporadas no Vitória.

Revelado no Bahia de Feira e com passagem pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, Ramon iniciou treinamentos na Toca da Raposa II nesta manhã. Ele disputou 32 dos 38 jogos da última edição da Série B. Outro atleta que integrou a atividade no gramado foi o também zagueiro Arthur, que retornou de empréstimo ao Estoril, de Portugal. As duas novidades no setor previnem o Cruzeiro neste início de temporada.

A gente tá tão preocupado com nossos problemas que nem estamos ligando pra contratação de jogador kkkk — Matheus Damasceno (@MatheusJDamasc1) January 8, 2020

Após tentar rescisão com o clube na justiça, Fabrício Bruno está muito próximo de ser negociado com o Red Bull Bragantino. O experiente Dedé, que está na mira de outros clubes, como o Vasco, teve reunião com a diretoria, que não colocará empecilhos em uma possível saída. Outro medalhão, Léo também tem futuro indefinido. A certeza de continuidade na zaga é o jovem Cacá, que recentemente acertou a extensão de seu vínculo.

Fotos: Letícia Martins / ECVitória / Divulgação