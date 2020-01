Cruzeiro anuncia desligamento de Flávio Pena, diretor financeiro do clube

​Mais uma demissão nos bastidores político-administrativos do ​Cruzeiro. Na manhã desta quinta (16), o então diretor financeiro celeste, Flávio Pena, foi comunicado de seu desligamento pelo novo diretor executivo do clube mineiro, André Argolo. A informação foi apurada em primeira mão pela Rádio Itatiaia, e posteriormente confirmada pelo ​Globoesporte.

​​Procurado pela reportagem do ​Globoesporte, o dirigente confirmou a informação e atribuiu a decisão do clube por sua demissão ao fato dele ser um dos remanescentes da gestão de Wagner Pires de Sá: “Acho que me ligam politicamente à gestão anterior, não sou político, mas tudo bem. Espero que o Cruzeiro tenha junto a essa gestão capacidade de se reconstruir. Quem me comunicou foi o André Argolo, de forma muito comovida, mas é isso aí, eu acho que eles estão tentando reduzir custo também. Meu salário era um salário de mercado, mas eles consideram um salário alto”, afirmou o agora ex-diretor.

Demissão de Flávio Pena, diretor financeiro, é ótima notícia e no momento certo: um dia antes do lançamento do novo programa de sócio-torcedor. — #MUDAESTATUTOCEC (@RealPedrin) January 16, 2020

Crédito da foto de cobertura: Vinnicius Silva/Cruzeiro