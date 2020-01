Cruzeiro atrai parcerias para o futebol feminino e emplaca patrocínio ‘pioneiro’

A manhã desta terça-feira (7) foi agitada nas mídias e redes oficiais do ​Cruzeiro, com diversos anúncios envolvendo seu futebol para 2020.​ Tentando se reorganizar financeiramente para o processo de reconstrução administrativa, o clube mineiro fechou parcerias importantes, uma delas podendo ser chamada de ‘pioneira’ por dialogar com as equipes feminina e masculina.

​​A empresa Saudali, que patrocina o time feminino do Cruzeiro desde 2019, também passará a estampar o uniforme dos times masculino e de base do clube mineiro em 2020. A marca virá na parte dianteira direita do calção. O movimento é bastante curioso e nos dá um indício de como o ​futebol feminino está crescendo em relevância/investimentos, afinal, um parceiro até então ‘exclusivo’ da categoria tornou-se atraente também para o masculino.

Além da expansão do acordo com a Saudali, a Raposa também anunciou um novo patrocínio nesta terça-feira (7), este reservado apenas ao time feminino celeste: trata-se da empresa Temperatta, que passará a estampar as costas da camisa, na parte abaixo da numeração. O vínculo é valido por uma temporada, até dezembro de 2020.

Vale lembrar que o Cruzeiro teve um bom ano de 2019 na modalidade feminina, sendo vice-campeão do Brasileirão A2 (conquistou o acesso) e campeão do Campeonato Mineiro.