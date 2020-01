Cruzeiro deve rejeitar proposta árabe de 500 mil euros por jovem da base e empresário se manifesta

Buscando reforços, o ​Cruzeiro tentou a contratação de Santiago Tréllez, que não deve ficar no ​São Paulo para o decorrer da temporada. ​Porém, o atacante teria recusado a oferta da equipe mineira, que busca um homem-gol, já que Fred não se enquadra na nova situação financeira e dificilmente permanecerá.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Outro nome que foi cogitado nos bastidores foi o de Éverton Felipe, também do Tricolor paulista, e que não estaria nos planos do técnico Fernando Diniz. A negociação estava encaminhada, mas ainda faltam questões a ser acertadas com o time paulista. Apesar das dificuldades, a Raposa ainda tenta um acerto.

Mirando contratações, o time mineiro recebeu nos últimos dias a proposta de uma equipe da Arábia, que ainda não teve o nome revelado, de 500 mil euros, cerca R$ 2 milhões, pelo meio-campista Caio Rosa, um dos destaques da base da Raposa. Recentemente, o jovem de 18 anos teve seu contrato renovado até dezembro de 2023.

⚽️ #Cruzeiro: empresário do garoto Caio Rosa trouxe uma proposta dos Emirados Árabes, mas segundo o agente o clube não vai fazer a negociação. Disse que tem um projeto para ele. Caio Rosa se apresenta amanhã aqui na Toca da Raposa II. (Via @samuelvenancio) — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) 15 de janeiro de 2020

Apesar da oferta, de acordo com a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, as tratativas não devem avançar: “ Cruzeiro : empresário do garoto Caio Rosa trouxe uma proposta dos Emirados Árabes, mas segundo o agente o clube não vai fazer a negociação. Disse que tem um projeto para ele. Caio Rosa se apresenta amanhã aqui na Toca da Raposa II”, revelou.