Cruzeiro entra em acordo e define ‘casa’ para a temporada 2020

​ O ​Cruzeiro segue em reformulação e planejamento para a temporada. Sem definição do elenco, o clube mineiro sabe ao menos onde vai mandar seus jogos em 2020. O Conselho Gestor da equipe entrou em entendimento com a Minas Arena, empresa que administra o Mineirão, e Raposa segue parceria com o estádio.

De acordo com Benecy Queiroz, supervisor administrativo da equipe celeste, clube e empresa entraram em acordo e o Cruzeiro segue com o Mineirão como sua casa na temporada. A Raposa faz sua estreia no estadual, nesta quarta-feira (22), contra o Boa Esporte, no Gigante da Pampulha.

Por outro lado, o dirigente afirmou que o Independência não foi descartado e pode ser utilizado em partidas em que a expectativa de público seja menor. “Acredito que essas duas opções, de acordo com nossos interesses, iremos usá-las”, destacou.

Vem pro independência @Cruzeiro , assim n pago estacionamento , gasolina , nem comida…aí consigo pagar os 40 reais em apenas 1 jogo seu  — Rafael (@Rafaelribeirooa) January 19, 2020

O Cruzeiro utilizou o “Horto” de forma efetiva pela última vez em 2012, quando o Mineirão estava sendo reformado para a Copa do Mundo. Em 2019, a Raposa disputou apenas duas partidas no estádio e perdeu os dois confrontos, para Chapecoense e Grêmio.