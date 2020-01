Cruzeiro entra em acordo e libera mais um atleta; já foram confirmadas 7 saídas do elenco em 2020

​ O Cruzeiro passa por uma grande crise financeira e não há indícios de que a situação irá melhorar em um futuro próximo. O clube mineiro tem a maior folha salarial do país e a nova diretoria tenta reformular drasticamente todo o elenco. É consenso entre todos nos bastidores que a Raposa irá passar por muitas dificuldades em 2020 e o principal objetivo é conseguir retornar a elite do futebol nacional e começar o ano do centenário (2021) reestruturado.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Na manhã desta sexta-feira (10), a diretoria emitiu um comunicado oficial e informou que o lateral-esquerdo Dodô é mais um a deixar o clube; a renovação contratual não irá acontecer e ele, a princípio, voltará para a Sampdoria, da Itália. Além do experiente jogador, seis atletas já saíram: Egídio, Henrique, Jadson, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha e Thiago Neves, que entrou na justiça contra o time mineiro. Independentemente da decisão nos tribunais, já é certo que não vestirá mais a camisa celeste após ter sido colocado como um dos principais responsáveis pela queda da equipe para a Série B.

A situação de mais três jogadores segue indefinida: Fabrício Bruno, Éderson e David não compareceram aos treinamentos da última quinta-feira (09) e cobram salários e direitos de imagens que estão atrasados. Os dirigentes da Raposa devem se reunir nas próximas horas com os empresários do trio para bater o martelo sobre os destinos de todos os atletas.

Cruzeiro precisando no mínimo 200 milhões para começar equilibrar as dívidas. Numa boa, quem em sã consciência investiria nessa terra arrasada. Sobrevivência só milagre. — Dodô Alves (@dodoalvesneto) January 10, 2020

O portal “​Hoje Em Dia” informa com a saída de Dodô e a liberação de Egídio para o Fluminense, o​ Cruzeirão Cabuloso conta apenas com o jovem Rafael Santos e Marcelo Hermes para a posição. Mesmo com toda essa reformulação, o clube mineiro não tem recursos para pensar em contratações e vai com um grupo bem modesto para disputar a segundona do Campeonato Brasileiro.

​Foto: Bruno Hadadd/Cruzeiro