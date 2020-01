Cruzeiro exige pagamento de dívida com italianos para liberar lateral Dodô

​Contratado no início de 2019, o lateral-esquerdo Dodô dificilmente permanecerá no ​Cruzeiro para 2020 por conta do seu alto salário. O ​Corinthians foi o primeiro clube a manifestar interesse no atleta e, agora, quem está atrás dele é o ​Internacional. No entanto, quem ficar com o jogador terá que assumir uma dívida assumida pela Raposa (e não paga, obviamente) junto à Sampdoria, da Itália. A informação é do ​Globoesporte.com.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Cruzeiro pediu 1,3 milhão pelo Dodô, LE. Vale a pena por esse preço. — yan 🧣 🇦🇹 (@DeleAllisci) January 7, 2020

O profissional desembarcou em Belo Horizonte por empréstimo. Porém, no acerto entre os clubes, há uma cláusula que obriga o Cruzeiro a adquirir os direitos econômicos de Dodô caso este disputasse três jogos do Campeonato Brasileiro ou se o time mineiro somasse ao menos 15 pontos – o que não era tão difícil assim de acontecer. O valor da aquisição foi estabelecido em 300 mil euros, o equivalente, na cotação atual, a R$ 1,3 milhão. Até agora, o Cruzeiro não repassou a quantia por conta de sua crise financeira e quer, para liberar o lateral, que o comprado quite o valor e, assim, assine um vínculo em definitivo com o profissional.

Só acho que o Fortaleza era pra tentar o Dodô do Cruzeiro. — Matheus Xavier (@matheusxavi_) January 7, 2020

Aos 27 anos, Dodô iniciou a carreira no Corinthians e, na sequência, passou por três clubes da Itália – antes de chegar à Sampdoria, defendeu Roma e Inter de Milão. Para deixar o Cruzeiro, porém, deseja resolver algumas pendências. Além de três meses de atraso salarial, há dívidas referentes a direito de imagem, 13º, FGTS e férias.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.