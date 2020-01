Cruzeiro mira a contratação de dois medalhões do Palmeiras; Verdão quer Orejuela

Muitos jogadores vão deixando o ​Cruzeiro em virtude do planejamento do clube para manter uma folha de pagamento estrita, bem como ter no plantel apenas atletas com os quais Adilson Batista pretende trabalhar. Sassá, ao que tudo indica, fora dos planos do treinador, foi liberado para definir o futuro e estaria em negociações com o Coritiba e pode virar reforço para o decorrer da temporada. Outro time que o cruzeirense foi especulado foi o ​Botafogo, mas o time carioca não abriu conversas.

Em entrevista, o empresário do jogador, André Cury confirmou as tratativas e disse que o desfecho deverá se dar por empréstimo, com a remuneração do atacante dividida entre Cruzeiro e Coxa. As negociações estariam próximas de um desfecho positivo entre os times, com anúncio projetado para os próximos dias. O contrato com a Raposa vai até dezembro de 2021

O Cruzeiro também não define somente vendas, como também busca alvos no mercado e de acordo com ​o Lance!, estaria interessado nas contratações de Jean e Guerra, do Palmeiras. Ambos não estão nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo e o Alviverde não deve dificultar um possível acerto. O Alviverde tem interesse no lateral-direito Orejuela, que não deve ficar para o decorrer do ano, e a negociação envolvendo troca de jogadores não está descartada.

Jean e Guerra são experientes, versáteis e vencedores. Para um ano de disputa de Série B, podem contribuir muito para o Cruzeiro. Ambos me agradam. — Caio Fábio (@caiofabio28) 14 de janeiro de 2020

Jean, recentemente, já esteve especulado nos bastidores do Vasco, porém o clube negou qualquer tipo de negociação, o contrato com o time paulista vai até somente até dezembro. Já o venezuelano já teve seu nome cogitado em uma equipe dos Estados Unidos e do Atlético-MG, mas nenhuma proposta foi feita. O vínculo com o Verdão também se encerra ao final da temporada.