Cruzeiro negocia permanência de volante da base, mas vê impasse em agentes

​Fora da Toca da Raposa II! ​Cruzeiro não cumpre prazo e perde volante Rômulo. O jogador defendeu as categorias de base do clube na última temporada e havia a expectativa de que o atleta de 19 anos continuasse em Belo Horizonte. A diretoria da Raposa tenta renegociar.

O Núcleo Dirigente Transitório do clube tinha até novembro de 2019 para obter 50% dos direitos econômicos do atleta por cerca de R$ 700 mil. O clube busca uma forma de manter Rômulo, mas o agente do jogador, André Cury, não vê possibilidades para o negócio.

Em declaração ao ​UOL Esporte, o estafe declarou que: “Não há chances de permanência no Cruzeiro hoje”. Cury acrescentou: “O Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar no prazo estipulado. Por isso, ele não ficou no clube”, encerrou. O representante também gerência a carreira dos jogadores: ​Ramón, Éderson e David.

Por sua vez, a diretoria acredita na manutenção do volante, no entanto, deve procurar o representante César Godoy, um dos sócios do empresário de Rômulo, para tratar do negócio. “O André Cury hoje é considerado no conselho gestor uma persona non grata. A gente não tem nenhum tipo de sentimento de amizade por ele nesse momento”, afirmou Carlos Ferreira, gestor do clube.

Tem que ficar com o Rômulo gente, vamos gastar nada só o salário que é bem menos que o teto que teremos anda logo Cruzeirooooo — Luan Martins (@LuanMar44578065) January 24, 2020

O gestor ainda explicou que Rômulo é um “excelente jogador, muito querido” no clube, e que o Cruzeiro não pode fazer nenhuma afirmação sobre o futuro do atleta para não criar expectativas na torcida.

“Nós iremos ter uma conversa com os agentes dele. Tivemos uma reunião que avançou bastante, mas há agentes dele que são personas non gratas no Cruzeiro e impedem que se concretize isso. A gente prima pelo diálogo e pelo bom senso também”, finalizou.