Cruzeiro pega mais 3 jogos com portões fechados e multa por incidentes contra CSA

​Nesta sexta-feira (31), o ​Cruzeiro foi novamente punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD julga desde a última quarta-feira casos de desordem envolvendo o clube celeste no Campeonato Brasileiro de 2019. As partidas contra Atlético-MG, CSA e ​Palmeiras estiveram em pauta.

Em terceiro dia de julgamentos, o Tribunal considerou a equipe culpada pelos incidentes na partida contra o ​time alagoano, no dia 28 de novembro, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão. O clube pegou três jogos com portões fechados e multa de R$40 mil. O Cruzeiro ainda pode recorrer.

O árbitro da partida relatou na súmula que os torcedores cruzeirenses acenderam sinalizadores durante o jogo e chegaram a arremessar os instrumentos pirotécnicos ao gramado. O confronto precisou ser paralisado no segundo tempo.

A punição tem base no Artigo 213, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, de 2013, incisos: I) desordens em sua praça de desporto; e III) lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. O Tribunal desqualificou as denuncias pelos Artigos 193 e 211.

Revoltante demais o clube ser punido por causa de imbecis e com eles nada acontece. Ou seja, 9 milhões prejudicados por uns poucos. Isso tinha q mudar. — André Cruzeirense (@andreatualliza) January 31, 2020

A punição total do Cruzeiro foi de sete jogos com portões fechados e R$140 mil de multa. A Raposa ainda pode recorrer das penalidades impostas pelos incidentes na partida contra o Palmeiras e CSA. A pena relacionada ao clássico contra o ​Galo deve ser cumprida.