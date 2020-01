Cruzeiro x Villa Nova | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Por conta das fortes chuvas em Minas Gerais, o jogo entre ​Cruzeiro e Tombense, que seria realizado no final de semana, foi adiado. Mas nesta terça-feira não tem isso. A Raposa volta a campo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro para disputar sua segunda partida na competição. Após vitória na estreia (2 a 0 sobre o Boa Esporte), o time comandado por Adilson Batista recebe o Villa Nova, de Nova Lima, na tentativa de manter os 100% de aproveitamento na competição. O adversário, aliás, também foi prejudicado pelo clima e não conseguiu realizar seu último compromisso.

​​

​Ficha técnica Cruzeiro x Villa Nova​ ​Data ​28/01/2020 ​Hora ​20h (horário de Brasília) ​Local ​Mineirão, em Belo Horizonte Árbitro ​Felipe Fernandes de Lima ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro​ Fábio; Edilson, Cacá, Léo e Rafael Santos; Adriano, Jadson Silva, Maurício, Rodriguinho e Alexandre Jesus; Judivan.​ ​Villa Nova Ricardo Vilar; Roniery, Rodolfo Mol, Diego Macedo e Iury; Augusto Recife, Bruno Smith, Wellington e Diogo Oliveira; Paulo Henrique e Leandro Cearense.

O Cruzeiro, se não conta com o atacante Thiago, que sofreu uma lesão na coxa e deverá ser substituído por Judivan, terá dois nomes importantes que não jogariam no final de semana: o goleiro Fábio e o meia Rodriguinho. A dupla, ao lado de Edilson e Léo, formam o “núcleo” experiente do time.

No Villa, a tendência é de que o treinador Emerson Ávila também mantenha a base de escalação da estreia. A única mudança será na lateral-esquerda, com Iury entrando na vaga de Igor Tavares.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

CRUZEIRO​ VILLA NOVA​ ​Cruzeiro 0 x 1 CSA (28/11/2019) ​Atlético-MG 3 x 1 Villa Nova (24/02/2019) ​Vasco da Gama 1 x 0 Cruzeiro (02/12/2019) ​Villa Nova 1 x 0 Caldense (10/03/2019) ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12/2019) ​Villa Nova 1 x 0 URT (16/03/2019) ​Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras (08/12/2019) ​Boa Esporte 2 x 0 Villa Nova (20/03/2019) ​Cruzeiro 2 x 0 Boa Esporte (22/01) ​Patrocinense 2 x 0 Villa Nova (22/01)

Diante de um adversário que vem de derrota, a Raposa tem uma chance de ouro para fazer o dever de casa. Resta saber se vai aproveitar.