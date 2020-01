CSA x Sport | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Neste sábado (25), ​CSA e Sport se enfrentam, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela estreia na Copa do Nordeste. Os clubes nordestinos vivem momentos diferentes: o Azulão foi rebaixado para a Série B na temporada passada, enquanto o Leão conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro. Os alagoanos buscam a primeira taça do Nordestão. Já os pernambucanos podem se tornar o maior vencedor junto ao Vitória, da Bahia, com quatro conquistas.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: CSA x Sport Motivo: 1ª rodada da Copa do Nordeste Data: 25/01/2020 Hora: 18h (de Brasília) Local: Rei Pelé, em Maceió (AL) Árbitro Zandick Gondim Alves Junior (RN) Onde assistir: Fox Sports, na TV. Fox Play e Live FC, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O CSA vem se reforçando para tentar o retorno a Série A do Campeonato Brasileiro e já anunciou 19 atletas em 2020, além do técnico Maurício Barbieri. O treinador de 38 anos começou bem no comando da equipe e venceu o CEO por 1 a 0, fora de casa, pela primeira rodada do estadual. A missão agora é buscar o título inédito da Copa do Nordeste.

Do outro lado, o Sport chega com “sangue nos olhos” para disputar a competição após não ter participado do torneio em 2018 e 2019 por conta de problemas no calendário. O Leão vem de dois empates (contra Náutico e Vitória das Tabocas), mas conta com a tradição de três conquistas (1994, 2000 e 2014) para iniciar bem como visitante e conquistar a primeira vitória do ano.

​Provável CSA Caíque; Norberto, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Richard Franco, Yago e Renatinho; Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão e Gustavo Schutz.​ ​Provável Sport ​Maílson; Ewerthon, Chico, Adryelson e Vicente; Willian Farias, Alê Santos, Juninho Piauiense, Pablo Pardal, Pedro Maranhão e Elton (Hernane Brocador).

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​CSA Sport​ ​Cruzeiro 0 x 1 CSA (28/11/2019) ​Sport 0 x 0 Vila Nova (17/11/2019) ​CSA 1 x 2 Bahia (01/12/2019) ​Sport 2 x 1 Ponte Preta (20/11/2019) ​Chapecoense 3 x 0 CSA (04/12/2019) ​Atlético-GO 0 x 0 Sport (30/11/2019) ​CSA 1 x 2 São Paulo (08/12/2019) ​Náutico 1 x 1 Sport (19/01) ​CEO 0 x 1 CSA (22/01) ​Sport 1 x 1 Vitória das Tabocas (22/01)

NOSSO PALPITE

O CSA chega bem ao confronto, com muitos reforços, ideias novas do técnico Barbieri e ainda conta com o fator casa. Por outro lado, o Sport não disputou a competição nos últimos dois anos e chega com vontade de mostrar aos seus torcedores que tem condições de levar a taça mais uma vez. A experiência favorece os pernambucanos.

Palpite final: CSA 1 x 2 Sport