Cuidados masculinos: tudo que os homens deveriam ter em casa para cuidar da barba

Os homens, cada dia mais, vêm se importando com a aparência e se livrando de preconceitos há muito tempo estabelecidos na sociedade. Conforme dito nos meios de comunicação, os homens, cada dia mais, vêm se importando com a aparência e se livrando de preconceitos há muito tempo estabelecidos na sociedade. Dessa forma, está vindo junto com essas questões a necessidade de informação principalmente quando os assuntos abordados são temas sobre cuidados com a barba.

Atualmente, os homens vêm adotando o famoso visual com barba pelo fato de passar mais credibilidade e um ar mais masculino. Entretanto, a barba em si requer muitos cuidados de higiene, hidratação dos fios e principalmente para manter o desenho bonito e harmonioso. Todos esses fatores fazem com que ostentar uma barba possa dar mais trabalho do que o imaginado.

Com isso, fica fácil chegar à conclusão de que cuidar da barba é algo extremamente importante e necessário. Na verdade, esse assunto é muito interessante porque hoje em dia os homens são inundados de informações e produtos, trazendo assim muitas dúvidas que acaba deixando os homens perdidos a cerca de quais seriam os produtos essenciais para cuidar da barba de forma satisfatória.

Foto: reprodução



E como não poderia ser diferente, hoje o assunto é: produtos básicos para o cuidado da barba. Dessa forma, vai ficar muito mais fácil identificar o que realmente é preciso para cuidar dos fios faciais com eficiência.

E, para ajudar nesse ponto, o sócio da loja New Old Man e do Blog Project Studio, ambos focados no universo masculino, como: cabelo, barba, moda, vestuário, dicas, cotidiano, lifestyle e outros assuntos, trouxe para nós uma pequena lista dos produtos essenciais para deixar a barba impecável.



Veja a lista dos produtos que são essenciais para cuidar da barba

Shampoo Para Barba. Tem a função de limpar e retirar as impurezas e resíduos que se fixam na barba. Ele também tem a função de reduzir a oleosidade da barba.

Balm Para Barba. Ele serve para hidratar, controlar os fios, retirar o frizz e ainda ajuda a modelar a barba. Não se pode esquecer que o balm também é fundamental para hidratar a pele do rosto, evitando as descamações e irritações.

Modelador de Barba. O modelador de barba funciona muito parecido com os modeladores de cabelo mais ao invés de fixar e modelar os fios do cabelo, eles servem para alinhar e segurar a sua barba durante todo o dia.

Produtos para Crescimento de Barba. Esse último produto serve apenas para os homens que querem dar mais volume, encorpar os fios e retirar as falhas trazendo uma barba muito mais exuberante.