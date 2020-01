Da Copinha ao profissional: zagueiro estreia bem no Internacional

Na noite da dessa quinta-feira (23), o ​Internacional venceu o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela estreia no Campeonato Gaúcho. A partida marcou a estreia do argentino Eduardo Coudet no comando da equipe e também a atuação segura de reservas e jovens do Colorado.

Em campo, o zagueiro Pedro Henrique, de 18 anos, foi um dos destaques da partida e foi muito elogiado por comentaristas. O defensor fez sua primeira partida pelo time principal do Inter e mostrou muita segurança e tranquilidade quando foi exigido.

Em entrevista após o triunfo por 1 a 0, Pedro Henrique disse vai seguir trabalhando. “Eu fico muito tranquilo em relação aos elogios, espero manter o bom futebol para quando surgir as oportunidades eu consiga aproveitar da melhor maneira”, afirmou.

O zagueiro ainda destacou a importância da estreia profissional para ele e para todos aqueles que o apoiaram em sua trajetória. “Foi uma sensação incrível, um sonho realizado, não só meu, mas também de toda minha família. Sou muito grato ao Internacional por essa chance, tenho certeza que vou retribuir essa confiança”, agradeceu.

Foi bem, se mostrou um bom e promissor zagueiro — Gabriel Luzzatto 🧣 (@GabLSci) January 24, 2020

O zagueiro foi escolhido pelo técnico Eduardo Coudet para compor o elenco principal e assim precisou deixar o grupo que chegaria a final da Copinha. O camisa 41 fez parte do elenco que iniciou a campanha na competição Sub-20. Neste sábado (25), ​Internacional e Grêmio decidem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Pacaembu, às 10h (de Brasília).

“Estou torcendo muito pelos meus amigos nessa final. Merecemos muito esse título por tudo que passamos. Sonhamos muito em chegar nessa final e tenho certeza de que eles vão fazer por merecer esse troféu”, completou.