Da-lhe Timão! Corinthians faz dois belos gols no primeiro tempo

O Corinthians e Fluminense do Piaui se enfrentam nesta segunda-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 11 da Copinha. Como os dois times venceram a primeira rodada, o duelo é visto como muito importante para os dois lados para conseguir a classificação na ponta.

No primeiro jogo, o Corinthians vnecue o Retrô por 2 a 0, enquanto o Fluminense derrotou o Francana por 2 a 1. ” “Esse torneio é o mais importante para o Corinthians na categoria”, declarou Coelho antes do jogo.

O Corinthians abriu ao placar aos 17 minutos do primeiro tempo, onde Xavier subiu mais alto do que toda a zaga do Fluminense, fazendo 1 a 0. Poucos minutos depois o Timão fez o segundo, onde novamnete teve uma grande jogada na área, deixando o Fluminense na desvantagem na primeira etapa da partida.

Os jogadores da base do Corinthians estão trabalhando duro para demonstrar um bom futebol e chamar a atençaõ do técnico Tiago Nunes. O treinador do Timão gosta de usar jovens e, caso alguns deles se destaquem, são grandes as chances de subirem e jogar no time profissional do gigante paulista.