Dado como certo, negócio entre Honda e Botafogo pode ter reviravolta; jogador se manifesta

​O que já era tratado como certo, agora, voltou a ser uma interrogação. Através de seu Twitter oficial, o meia-atacante Keisuke Honda desmentiu que seja novo reforço do ​Botafogo. Ao menos por enquanto.

I’ve been talking with them but I haven’t decided yet. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) January 28, 2020

A princípio, o jogador era aguardado até o final de semana no Rio de Janeiro para assinar com o Fogão. No entanto, esta não é a realidade. “ Estou conversando com eles (Botafogo), mas ainda não me decidi “, escreveu o atleta na rede social.

Olá queridos dirigentes do @Botafogo, se vcs se empenharem igual a torcida está fazendo, o Honda aceita sem pensar duas vezes, infelizmente dependemos de vcs para boas contratações — Deza  (@silveira_deza) January 28, 2020

Honda foi oferecido ao Botafogo, mas a princípio era um nome descartado. Porém, a torcida invadiu as redes sociais pedindo esta contratação, e o clube reviu seu posicionamento, passando a conversar com os representantes do profissional. ​O acordo, a princípio, estaria concretizado . Mas agora, para poder festejar esta contratação, os alvinegros terão que esperar um pouco mais.